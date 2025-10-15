Po hudi diagnozi Violeta Tomić popenila: »To me čisto raz***di!«

Galerija
Igralka in nekdanja poslanka Violeta Tomić je na družbenem omrežju brez dlake na jeziku spregovorila o tem, kako jo spravljajo ob živce površna vprašanja o njenem zdravstvenem stanju. Njena objava je neposredna, čustvena in polna boleče iskrenosti.
»‘Ali sem kaj bolje?’ je vprašanje, ki me čisto raz*izdi. To lahko vpraša samo nekdo, ki ne razume nič o procesu zdravljenja,« je poudarila. V objavi je brez olepševanja opisala realnost svojega zdravstvenega stanja in nanizala dejstva:
»Torej, ne sprašujte me, kako sem, ker ne vem, kaj bi radi slišali!« je jasno zapisala.
Namesto radovednih vprašanj si Violeta želi pristne človeške stike. »Kličite me samo v primeru, če mi imate kaj povedati. Magari kakšno šalo ali vic. Me povabite na kak dogodek ali kavico. Če se želite družiti z mano in mi tako pomagati, da preusmerim pozornost na lepe stvari,« je pozvala.
Njena objava je dobila veliko odzivov, mnogi so pohvalili njeno neposrednost in pogum, da spregovori o izzivih, ki spremljajo zdravljenje raka. Velja si torej zapomniti: po hudi diagnozi je pravi čas za pristne stike, puhlice pa raje zadržimo zase.