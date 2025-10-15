Po hudi diagnozi Violeta Tomić popenila: »To me čisto raz***di!«

Igralka in nekdanja poslanka Violeta Tomić je na družbenem omrežju brez dlake na jeziku spregovorila o tem, kako jo spravljajo ob živce površna vprašanja o njenem zdravstvenem stanju. Njena objava je neposredna, čustvena in polna boleče iskrenosti.

Ranljiva, a odkrita: »To je vdor v mojo zasebnost«

Dovolj ima praznih besed.

Violeta Tomić je v zadnjih mesecih javno spregovorila o svojem boju z rakom, zdaj pa je s sledilci delila, da jo določeni klici in vprašanja globoko prizadenejo. »Imam prošnjo: ne kličite me, prosim, samo zato, da me vprašate, kako sem,« je zapisala in dodala jezni emotikon. Takšni klici so po njenih besedah vdor v trenutno zelo ranljivo zasebnost.

»‘Ali sem kaj bolje?’ je vprašanje, ki me čisto raz*izdi. To lahko vpraša samo nekdo, ki ne razume nič o procesu zdravljenja,« je poudarila. V objavi je brez olepševanja opisala realnost svojega zdravstvenega stanja in nanizala dejstva:

»Rak ne boli (dokler ni prepozno).«

»Bolje ne moreš biti, dokler si nafilan z zdravili, ki ti povzročajo vročino, nespečnost in nervozo.«

»Najbolje sem bila pred diagnozo, zdaj sem kar na lepem operirana, borim se s pomanjkanjem koncentracije, zadnja narkoza mi je naredila luknje v spominu.«

»Hormonske tablete mi povzročajo nihanja razpoloženja in bolečine v trebuhu, stranski učinek pa je lahko tudi rak na maternici.«

»Torej, ne sprašujte me, kako sem, ker ne vem, kaj bi radi slišali!« je jasno zapisala.

Pristno ali nič

Namesto radovednih vprašanj si Violeta želi pristne človeške stike. »Kličite me samo v primeru, če mi imate kaj povedati. Magari kakšno šalo ali vic. Me povabite na kak dogodek ali kavico. Če se želite družiti z mano in mi tako pomagati, da preusmerim pozornost na lepe stvari,« je pozvala.

Njena objava je dobila veliko odzivov, mnogi so pohvalili njeno neposrednost in pogum, da spregovori o izzivih, ki spremljajo zdravljenje raka. Velja si torej zapomniti: po hudi diagnozi je pravi čas za pristne stike, puhlice pa raje zadržimo zase.