Po javnih očitkih in burnem razhodu nov preobrat: kaj se dogaja z Boštjanom Romihom in Nino Pečar?

Razhod priljubljenega televizijskega voditelja Boštjana Romiha in glasbenice ter slikarke Nine Pečar v zadnjih dneh močno odmeva v slovenski javnosti. Potem ko sta nekdanja partnerja svoje različne poglede na leto in pol trajajoče razmerje predstavila na družbenih omrežjih, sta se zdaj očitno odločila za umik. Romihov profil na Instagramu ni več dostopen, prav tako je izginil osebni Facebookov profil Pečarjeve. Po dnevih javnih očitkov, odzivov in številnih komentarjev je tako nastopila popolna tišina.

Spomnimo, v nedeljo je presenetila obsežna izpoved Nine Pečar, v kateri je sporočila, da se z Boštjanom razhajata. Njuno leto in pol trajajoče razmerje je opisala kot izjemno težko obdobje svojega življenja, nekdanjemu partnerju pa namenila vrsto resnih očitkov. Med drugim mu je očitala psihično nasilje, poniževanje, žaljenje in razvrednotenje njenega dela. Opisala je tudi hudo osebno stisko, v kateri naj bi se znašla zaradi dogajanja v njunem odnosu. Po njenih navedbah sta težave poskušala reševati tudi s partnersko terapijo, vendar jima razmerja ni uspelo rešiti. Njena izpoved je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih in sprožila številne odzive.

Nina Pečar in Boštjan Romih. FOTO: Mediaspeed.net

Zaželela mu je mir in srečo

Na očitke se je odzval tudi televizijski voditelj, ki je na Facebooku zapisal, da se zaveda resnosti navedb in da je nad njimi zgrožen. Poudaril je, da je njegova resnica povsem drugačna, vendar podrobnosti njunega odnosa ne želi razčiščevati pred javnostjo. »Ampak zaradi spoštovanja in odgovornosti zasebnih stvari ne bom razčiščeval v javnosti,« je med drugim sporočil in se zahvalil ljudem, ki mu stojijo ob strani. Po prvotni izpovedi, ki jo je pozneje odstranila, je Pečarjeva objavila nov zapis. Takrat je v ospredje postavila predvsem odzive javnosti, saj naj bi bil Romih deležen tudi groženj in žaljivih sporočil. Javnost je pozvala, naj nekdanjega partnerja ne napada in naj se vzdrži sovražnih komentarjev. Poudarila je, da nobena oblika nasilja ni sprejemljiva in da takšno ravnanje ne koristi nikomur.

Nina Pečar FOTO: Boštjan Romih

Ob tem je o Romihu zapisala tudi nekaj pozitivnih besed. Opisala ga je kot človeka, ki zna biti pozoren, nežen in spoštljiv do drugih, čeprav je njun partnerski odnos sama doživljala povsem drugače. Zaželela mu je mir, srečo in boljše odnose v prihodnosti. V istem zapisu je razkrila še, da je svojo prvotno objavo odstranila na Romihovo željo. Svojega prvotnega pričevanja pri tem ni preklicala, jasno pa je izrazila željo, da se javno obračunavanje konča. V naslednjih dneh so z družbenih omrežij Pečarjeve začele izginjati tudi druge vsebine. Kot smo že poročali, je odstranila zapise o razhodu in skupne fotografije z nekdanjim partnerjem. Tudi njenega osebnega profila na Facebooku ni več mogoče najti, medtem ko naj bi bil njen poslovni profil še vedno aktiven. Nedostopen pa je tudi Romihov Instagramov profil.

Boštjan Romih FOTO: Nina Pečar

Oglasil se je tudi podjetnik Martin Zver, ki je na družbenem omrežju X opisal svoje nekdanje poslovne in osebne odnose z Romihom in njegovo nekdanjo ženo Laro. Njegove navedbe so se nanašale predvsem na nepremičninske posle in spore iz preteklosti, ne pa neposredno na razmerje med Romihom in Pečarjevo. Pozornost je pritegnila tudi objava Lare Romih, ki je na družbenih omrežjih delila fotografijo rdečih vrtnic s sporočilom, da lahko zmaga le ljubezen.