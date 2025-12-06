Po Nemirni krvi velik preobrat! Svit Stefanija stopil v vlogo morilca

Pred približno dvema tednoma je serija Pošast za železno zaveso ugledala luč dneva. Občinstvo je prvič videlo vseh šest delov zgodbe o Metodu Trobcu — in Svit Stefanija je z vlogo, ki je daleč od njegovega očarljivega Lukasa iz Nemirne krvi, presenetil z nenavadno surovo in natančno interpretacijo.
Namesto romantičnega junaka zdaj nosi breme serijskega morilca: lika, ki ne išče simpatij gledalca, temveč tlakuje svojo pot izven ustaljenih okvirov. Ob njem nastopijo Saša Pavlin Stošič, Sebastian Cavazza, Marko Mandić, Luka Cimprič in drugi, z močnim ustvarjalnim zaledjem režiserja Tomaža Gorkiča. Kako se igralec, ki ga je javnost komaj dobro spoznala, znajde v vlogi, ki ruši vse predstave o njem?
Priprava za ti dve vlogi se je močno razlikovala. Pri Nemirni krvi sem izhajal predvsem iz odnosov, notranjih bojev in konfliktov, ki jih v seriji ni malo. Medtem pa je vloga Trobca zahtevala veliko bolj obširno raziskavo. Bral sem različno literaturo o serijskih morilcih, gledal filme in dokumentarce. Obiskal sem tudi kraje, kjer se je rodil in kasneje živel. Poskušal sem razumeti mehanizme, ki so ga gnali, da je bil, kakršen je bil, hkrati pa sem želel ohraniti neko distanco in kritičnost do njegovih dejanj.
Vloga je bila precej zahtevna. Ne glede na to, kako oddaljena ti je vloga oz. človek, ki ga igraš, ga poskušaš na nek način razumeti. Je pa to, pri človeku, kakršen je bil Metod Trobec, precej težko.
Predvsem razumeti ga, razumeti motive in njegovo notranjost, ki je zelo enigmatična. Še do danes nisem povsem prepričan, če mi je to zares uspelo, a mogoče je tako bolje.
Predvsem me je presenetila ekipa in predanost projektu. Pričakoval sem, da bo snemanje veliko bolj naporno, že zaradi same tematike. Na koncu pa je bila to zelo lepa izkušnja predvsem zaradi ekipe in vzdušja na setu.
Zelo me zanima, kakšni bodo odzivi, že zato, ker sta to dve res popolnoma različni vlogi v dveh popolnoma različnih žanrih. Sem pa res vesel, da sem imel priložnost hkrati sodelovati pri dveh tako različnih projektih.
Res sem vesel, da sem imel priložnost delati z igralci, kot je Sebastian. Že na akademiji sem imel z njim zelo pozitivno izkušnjo, ker zna ustvariti sproščeno okolje in ti vliti neko samozavest. Enake izkušnje sem imel tudi z ostalimi izkušenimi igralci, ki se pojavijo v seriji.
S Tomažem sva ustvarila lep delovni in tudi prijateljski odnos. Imela sva kar dolg proces predpriprav in vaj, kjer sva debatirala, raziskovala in se poglabljala v psihologijo lika. Mislim, da sva dobro sodelovala in imela odprto in iskreno komunikacijo, kar se mi zdi zelo pomembno in dragoceno. Predvsem pa sem mu res hvaležen za to priložnost.
Res bi si želel čim več raznolikih vlog. Takšnih, ki jih je težko razumeti, v katere se je težko poglobiti, ki so zelo drugačne od mene. Trobec oz. Štrbec je bila taka vloga, ki je ne moreš zares uloviti, in to mi je bil velik izziv, hkrati pa poligon za veliko raziskovanja in ustvarjalnosti.