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NEZNANCU JE ODPUSTIL

Po neprijetnem dogodku spregovoril znani podjetnik in dobrodelnež: »To je ogledalo naše kulture« (VIDEO)

Tomi Gomilšek je razočaran. Neznancu sporoča: »Odpustil sem ti, tvoja vest pa je druga zgodba.«
Tomi Gomilšek FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Tomi Gomilšek FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 23. 6. 2026 | 19:30
2:31
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Znani podjetnik in dobrodelnež Tomi Gomilšek je na družbenem omrežju Instagram delil neprijetno izkušnjo, ki jo je izkoristil za širši razmislek o kulturi, spoštovanju in odnosu do dela. Po njegovih besedah mu je neznana oseba v avtomobil odvrgla smet, in sicer na pol ogrizeno jabolko. Namesto jezne reakcije je javno objavil sporočilo neznancu, v katerem je poudaril, da se pravi značaj človeka pokaže predvsem takrat, ko ga nihče ne opazuje.

»Kdorkoli si bil, in če vidiš ta video, si zapomni, da se kultura posameznika ne kaže takrat, ko te vsi gledajo, ampak je v tistih skritih trenutkih. Naj bo tvoja naslednja poteza raje odraz spoštovanja. Želim ti, da najdeš svoj notranji mir. Jaz sem ti odpustil, tvoja vest pa je povsem druga zgodba,« je zapisal. V nadaljevanju je incident povezal s širšo družbeno problematiko. Skrbi ga zavist in pomanjkanje spoštovanja do ljudi, ki so uspešni. »Razumem, da vas ne jezi, ker vi nimate, ampak vas jezi, ker jaz imam.« Po njegovem mnenju so med prvimi, ki potrkajo na vrata podjetnikov in dobrodelnikov, prav tisti, ki jih sicer kritizirajo. Ob tem je poudaril, da je vedno pripravljen pomagati ljudem v stiski, ne glede na njihovo preteklo ravnanje.

Incident z odvrženo smetjo vidi kot odraz širšega stanja v družbi

Dotaknil se je tudi težav pri iskanju delovne sile. Zapisal je, da se na razpise za pošteno delo pogosto ne prijavi noben Slovenec, čeprav naj bi ponujal plačilo okoli 1.500 evrov. Po njegovih besedah nekateri raje kritizirajo in se pritožujejo, kot da bi izkoristili ponujene priložnosti za zaposlitev. Posebej je pohvalil delavce iz držav nekdanje Jugoslavije, ki jih zaposluje. Kot je dejal, so marljivi, odgovorni in skrbijo za red ter čistočo. »Moji balkanski bratje so pridni, ne jamrajo,« je med drugim poudaril.

Ob koncu je dodal, da incident z odvrženim ogrizkom jabolka vidi kot odraz širšega stanja v družbi. Po njegovem mnenju težava ni v samem olupku jabolka, temveč v odnosu do sočloveka in skupnega prostora, ki ga vsi soustvarjamo.

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