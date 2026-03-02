  • Delo d.o.o.
INTERVJU

Po odhodu iz šova Kmetija je Dino spregovoril: »Najtežje mi je bilo ...«

V pogovoru je za Slovenske novice razkril, kdo je po njegovem mnenju največ taktiziral, kako je doživljal očitke o delu in zakaj mu je bilo življenje brez zasebnosti največji izziv.
Kaja Grozina
 2. 3. 2026 | 19:18
4:48
Po napetem dvoboju v areni proti Žigi je prejšnji teden iz resničnostnega šova Kmetija izpadel Dino Kurtović, ki je kljub porazu poskrbel za enega bolj čustvenih in borbenih trenutkov. Čeprav priznava, da v areno sprva sploh ni vstopil z mislijo na zmago, ga je adrenalin na koncu ponesel dlje, kot je pričakoval. »Ko sem prišel v areno, se sploh nisem nameraval boriti,« pove iskreno, a v istem dihu doda, da je nato dal svoj maksimum: »V tistem trenutku nisem razmišljal, samo udarjal sem.« Borba je bila fizično naporna - tako zelo, da je domov odšel z žulji in tresočimi rokami - a Dino pravi, da je iz Kmetije odšel ponosen, saj je dokazal, da lahko tudi nekdo, ki ga drugi vidijo kot »fanta, ki je cele dneve na telefonu«, pokaže moč in vzdržljivost.

»Težko mi je bilo več dni nositi ista oblačila«

Vstop v šov zanj ni bil dolgoletna želja, temveč spontana odločitev, ki so jo spodbudili prijatelji. »Na faksu so kolegi veliki oboževalci šova in so mi večkrat rekli, da bi bil jaz idealen kandidat,« pojasnjuje. Njegova mama nad idejo sprva ni bila navdušena, vendar ga je kljub dvomom podprla z nasvetom, naj ostane zvest samemu sebi - vodilo, ki se ga je držal na posestvu.

Življenje na Kmetiji ga je hitro postavilo pred izzive, na katere ni bil pripravljen. »Najtežje mi je bilo deliti zasebnost in prostor z ljudmi, ki jih prej sploh nisem poznal. Kar naenkrat spiš, ješ in živiš z nekom 24 ur na dan, brez prave pavze, in to je kar intenzivna socialna izkušnja.« Dodaja, da so bile kamere sprva pravi šok, saj se moraš navaditi, da si ves čas pod nadzorom. Presenetile pa so ga tudi povsem vsakdanje stvari: »Priznam, da me je presenetilo, kako težko mi je bilo več dni nositi ista oblačila. Tri dni v istem outfitu je bil zame kar mini eksistencialni moment.«

Največji taktizerji so Urška, Ema, Mark in dvojčka

Na posestvu so se kmalu začele tudi napetosti. Dino je bil večkrat tarča očitkov, da ne prispeva dovolj k delu, kar sam odločno zavrača. »Res mi ni jasno, zakaj je prišlo do teh očitkov, ljudje me zunaj poznajo kot pridnega in delovnega. Priznam, včasih rabim malo dlje časa in nisem jutranji tip človeka, ampak bolj kot to me je zmotilo, ko so me obtoževali glede načrtov in se spravljali name.« Ob tem poudarja, da delo ni vedno le fizično: »Moj vsakdan zunaj izgleda tako, da sem približno 10 ur na dan za računalnikom – ni fizično, ampak je delo.« Prepričan je, da bodo gledalci sami lahko presodili, kdo je dejansko prispeval več: »Ko sem bil jaz v hlevu z ostalimi, smo skupaj delali več kot vsi zgoraj.«

Taktiziranje je bilo po njegovih besedah neizogiben del igre. »Če se postavim nazaj v čas na posestvu, bi rekel, da smo bili po svoje vsi malo taktizerji. V takem formatu je skoraj nemogoče, da ne bi vsaj razmišljal nekaj korakov naprej.« Po njegovem mnenju so nekateri to počeli bolj tiho, drugi bolj odkrito, danes pa meni, da »največ taktiziranja trenutno kažejo Urška, Ema, Mark in dvojčka«. Sam se ni želel prehitro priključiti nobenemu klanu: »Jaz sem bil že prvi teden povabljen v en klan, ampak ker je bil šele drugi dan, sem želel najprej spoznati tekmovalce. Nisem hotel slepo skočiti v prvo skupino.«

Prav odločitev družine, da ga pošlje v hlev, je bila zanj presenečenje. »Takrat si nisem mislil, da si hleva zaslužim, saj je bila naloga kar intenzivna.« Dodaja, da bi bilo po njegovem mnenju bolj smiselno, da bi se v tistem tednu zamenjala druga sotekmovalca, saj bi se naloga lažje opravila. Odnosi z nekaterimi sotekmovalci so ostali napeti, zlasti z Emo. »Ne moreš biti vsem všeč in ne moreš z vsemi postati najboljši prijatelj,« pravi brez olepševanja.

Kljub vsemu izkušnjo opisuje kot neprecenljivo. »Kmetija je bila zanimiva, sicer kratka, ampak sladka izkušnja. Čas tam je bil zame nekaj neprecenljivega – prvega ne pozabiš nikoli.« Po odhodu iz šova se vrača k vsakdanjemu življenju, ki vključuje študij in različne projekte, od dela v trgovini do ustvarjanja spletnih vsebin. Možnosti, da bi se v resničnostni šov še kdaj prijavil, ne izključuje: »Definitivno to ni zadnjič, ko me vidite.«

