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PO BOLEČEM RAZHODU

Po odmevni izpovedi Romihove Nine burne razprave, oglasila se je Jasna Kuljaj: »Vljudno in ponižno prosim vse svoje bivše ...«

Medtem ko eni podpirajo javno razkrivanje bolečih izkušenj, drugi menijo, da bi morale partnerske težave ostati za štirimi stenami.
Jasna Kuljaj, Boštjan Romih in Nina Pečar. FOTO: Kolaž/osebni Arhiv, Mediaspeed.net

Jasna Kuljaj, Boštjan Romih in Nina Pečar. FOTO: Kolaž/osebni Arhiv, Mediaspeed.net

Boštjan Romih in Nina Pečar. FOTO: Mediaspeed.net

Boštjan Romih in Nina Pečar. FOTO: Mediaspeed.net

Nina Pečar FOTO: Boštjan Romih

Nina Pečar FOTO: Boštjan Romih

Jasna Kuljaj, Boštjan Romih in Nina Pečar. FOTO: Kolaž/osebni Arhiv, Mediaspeed.net
Boštjan Romih in Nina Pečar. FOTO: Mediaspeed.net
Nina Pečar FOTO: Boštjan Romih
K. G.
 9. 11. 2026 | 09:25
3:15
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Razhod glasbenice Nine Pečar in televizijskega voditelja Boštjana Romiha še naprej odmeva v javnosti. Pečarjeva je v nedavnem intervjuju za Planet TV odkrito spregovorila o težkem obdobju, ki ga je preživljala med njunim leto in pol trajajočim razmerjem. Njena izpoved je sprožila številne odzive, z objavo pa se je oglasila tudi televizijska voditeljica Jasna Kuljaj. »Vljudno in ponižno prosim vse svoje bivše, naj bodo mili do mene, če bodo na TV razglabljali o meni. Se zahvaljujem že vnaprej!« je zapisala na Facebooku.

Pod objavo so se hitro zvrstili komentarji. »O bivših samo najboljše. Naj se še drugi opečejo,« je zapisal Denis. Nekoliko bolj resno pa se je odzvala Katja, ki je spomnila na televizijsko sodelovanje Kuljajeve in Romiha. »Zame sta bila vidva usklajen 'par'. Pa čeprav smo vedeli, da sta v resnici samo televizijski par,« je zapisala in dodala, da jo je izpoved Pečarjeve prizadela, saj je imela o Romihu lepo mnenje.

Boštjan Romih in Nina Pečar. FOTO: Mediaspeed.net
Boštjan Romih in Nina Pečar. FOTO: Mediaspeed.net

»Razumem, zakaj te je bivši tepel«

Pečarjeva je v televizijskem intervjuju pojasnila, da je bil njen odmevni zapis na Facebooku pravzaprav klic na pomoč. Kot je povedala, se je v razmerju počutila razvrednoteno in neslišano, njena stiska pa naj bi bila tako huda, da je razmišljala celo o samomoru. Spregovorila je tudi o besedah, ki naj bi jih slišala od nekdanjega partnerja in so jo globoko prizadele. Po njenih besedah naj bi ji med drugim dejal: »Razumem, zakaj te je bivši tepel.« Poudarila je, da z javnim razkritjem ni želela nikomur škodovati. Po prvi objavi naj bi prejela na stotine sporočil ljudi, predvsem žensk, ki so se prepoznale v njeni zgodbi. Obenem je priznala, da ji je žal za škodo, ki jo je njen zapis morda povzročil nekdanjemu partnerju.

Javnost razdeljena

Izpoved je sprožila burno razpravo tudi na družbenih omrežjih. Medtem ko nekateri Pečarjevo podpirajo, drugi menijo, da bi morala podrobnosti razhoda ohraniti zase. »Prav je, da je povedala. Naj se ve,« je zapisala Janja in poudarila, da bi morale ženske o podobnih izkušnjah spregovoriti na glas. Podobno razmišlja Marija: »Saj je sama rešila. Pa še na glas povedala.«

Nina Pečar FOTO: Boštjan Romih
Nina Pečar FOTO: Boštjan Romih
Drugačnega mnenja je Mirjam, ki je zapisala: »Ji verjamem, da ni bilo lahko. Ampak ... imaš prijateljice, imaš mamo ... ne rabiš ga blatiti pred Slovenijo.« Kritična je bila tudi Olga, ki se je vprašala, zakaj je treba o razhodu že več mesecev javno govoriti. Pečarjeva je sicer v intervjuju poudarila, da je bilo v njunem odnosu tudi veliko lepih trenutkov, vendar zanjo ostaja najpomembnejše medsebojno spoštovanje. Z Romihom, kot je povedala, danes nimata več odnosa, razen občasnih stikov zaradi urejanja praktičnih zadev.

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