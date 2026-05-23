Po petih letih premora se vrača: »V vlogi mamice uživam, hkrati sem globoko v sebi čutila, kako močno pogrešam petje«

Po petih letih premora se na glasbene odre vrača Maja Prašnikar, pevka, ki se je pred časom zavestno umaknila iz javnosti in se posvetila družini. Prvi večji korak nazaj na sceno bo naredila poleti, ko bo nastopila na festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu skupaj s Kristjanom Crnico, znanim pod umetniškim imenom KIKIFLY.

Odločitev za umik je sovpadala z enim najpomembnejših življenjskih obdobij. »Ko sem postala mamica dvema prekrasnima sončkoma, sem se zavestno odločila, da bom kariero postavila na stran in se popolnoma posvetila otrokoma. Res sem želela biti prisotna in to obdobje je bilo zame zelo dragoceno,« je povedala za Slovenske novice. V tem času je glasbo postavila v ozadje, vendar ne povsem opustila. »V vlogi mamice neizmerno uživam, hkrati pa sem nekje globoko v sebi ves čas čutila, kako močno pogrešam petje.«

Premor ni pomenil odmika, temveč drugačno, bolj tiho prisotnost ustvarjanja. »Veliko sem razmišljala o glasbi, si predstavljala, da se nekega dne spet vrnem za mikrofon in mislim, da prav zaradi tega premora glasbo čutim še močneje.« Ob tem poudarja tudi občutek hvaležnosti, ki ga prej ni doživljala na enak način. »Še bolj sem hvaležna, veliko bolj cenim ljudi, ki ustvarjajo, oder in trenutke, ko lahko pojem.« Prelomni trenutek se je zgodil letos, ko so se razmere v njenem vsakdanu spremenile. »Po petih letih, ko sta otroka že nekoliko večja in je življenje bolj umirjeno, sem začutila, da je prišel pravi trenutek, da ponovno zakorakam na svojo srčno pot.«

Žoni Stanovnik, Maja Prašnikar in Kristijan Crnica. FOTO: Instagram

Zrelejši pogled in novo poglavje

Vstop v novo obdobje zaznamuje tudi drugačen odnos do ustvarjanja. »Predvsem sem danes bolj zrela, mirna, na stvari gledam bolj premišljeno, poglobljeno in predvsem ne delam nič na silo.« Pomembno vlogo ima tudi večja osebna jasnost. »Veliko bolj vem, kdo sem, kaj si želim in česa ne.« Glasba zato ni več vezana na pričakovanja ali rezultate. »To ni moj vir zaslužka in sem zato bolj sproščena, delam izključno tisto, kar začutim.« Izkušnje iz zasebnega življenja so se neposredno prelile tudi v njen umetniški izraz. »Materinstvo, družina, odgovornost in vsi izzivi, ki smo jih kot družina premagali, so me zagotovo naredili še močnejšo.« Spremenilo se je tudi razumevanje glasbe same. »Danes jo doživljam drugače. Ne vidim je več samo kot željo po nastopanju, ampak kot nekaj zelo osebnega, iskrenega in globokega.« Premor je prinesel tudi več notranjega miru in distance do zunanjih pritiskov. »Bolj znam poslušati sebe, nimam potrebe po nekem dokazovanju (razen sebi), bolj mi je pomembno, da ostanem zvesta sebi in svojim občutkom.«

Prvi veliki korak: Melodije morja in sonca

Nastop na festivalu Melodije morja in sonca razume kot pomemben mejnik. »Trenutno potekajo priprave na festival Melodije morja in sonca, uresničila se mi je namreč dolgoletna želja.« Na odru v Portorožu bo nastopila skupaj z glasbenim prijateljem. »Z vrhunskim glasbenikom Kristjanom Crnico, katerega umetniško ime je KIKIFLY, sva bila izbrana za nastop na velikem odru v Portorožu.« V nadaljevanju si želi glasbeno kariero graditi pot postopoma. »Želim si ustvarjati iskreno glasbo, želim si novih pesmi, novih odrov in lepih zgodb. Ne želim ničesar na silo, ampak si želim svojo pot graditi korak za korakom.«

Podpora bližnjih ji pri tem daje dodatno oporo. »Zelo sem hvaležna, da sem obkrožena z ljudmi, ki verjamejo vame, me podpirajo, spodbujajo, saj vedo, koliko mi glasba pomeni.« Novo poglavje vidi kot naravno nadaljevanje poti, ki jo danes razume drugače kot nekoč. »Vsekakor čutim, da je to začetek nekega novega, bolj zrelega poglavja.« Na koncu pa ostaja bistvo nespremenjeno. »Najpomembnejše mi je, da ostanem zvesta sebi, ker glasba zame ni poklic ali samo nastopanje - je del mene in nekaj, ob čemer resnično zaživim.«