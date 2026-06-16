Po petih mesecih zveze: pevec Firbcev in Tjaša Kramarič pričakujeta otroka (FOTO)

Galerija
Kot strela z jasnega je slovenska vplivnica in resničnostna zvezdnica Tjaša Kramarič (26) na družbenih omrežjih razkrila, da s partnerjem Jakom Šinkovcem (24), pevcem priljubljene skupine Firbci, pričakujeta otroka. Novica je presenetila številne njene sledilce, saj sta imela par še pred kratkim v mislih povsem drugačne življenjske načrte.
Na Instagramu je Tjaša zapisala: »Imela sva načrt: zaročiti se, poročiti se, imeti otroka (očitno sva to preskočila), zgraditi hišo. Ena stvar pa po eno, ampak dojenček je že na poti!«
S tem je jasno razkrila, da se njuno življenje odvija nekoliko drugače od prvotnih načrtov, a v še bolj čustveni in veseli smeri.
(Oglejte si fotografije):
Tjaša Kramarič je slovenski javnosti znana predvsem iz resničnostnega šova Sanjski moški, kjer je nastopila leta 2021 in si pridobila širšo prepoznavnost. Kasneje je ostala prisotna v javnosti kot vplivnica na družbenih omrežjih. Njeno srce je osvojil Jaka Šinkovec, pevec narodnozabavne skupine Firbci. Kot je bilo znano že prej, se je njuna zgodba začela povsem spontano – od naključnih srečanj, družbenih omrežij in skupnih interesov do resne zveze, ki je zdaj doživela še najlepši preobrat. Marca letos sta sporočila, da sta par in da sta v zvezi od januarja letos.
Čeprav sta imela v mislih klasičen vrstni red življenjskih korakov, sta zdaj že v pričakovanju prvega skupnega otroka. Novica je med sledilci sprožila številne odzive in čestitke, par pa očitno uživa v novem, nepričakovanem, a izjemno veselem poglavju svojega življenja.