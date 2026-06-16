Po petih mesecih zveze: pevec Firbcev in Tjaša Kramarič pričakujeta otroka (FOTO)

Kot strela z jasnega je slovenska vplivnica in resničnostna zvezdnica Tjaša Kramarič (26) na družbenih omrežjih razkrila, da s partnerjem Jakom Šinkovcem (24), pevcem priljubljene skupine Firbci, pričakujeta otroka. Novica je presenetila številne njene sledilce, saj sta imela par še pred kratkim v mislih povsem drugačne življenjske načrte.

Na Instagramu je Tjaša zapisala: »Imela sva načrt: zaročiti se, poročiti se, imeti otroka (očitno sva to preskočila), zgraditi hišo. Ena stvar pa po eno, ampak dojenček je že na poti!«

S tem je jasno razkrila, da se njuno življenje odvija nekoliko drugače od prvotnih načrtov, a v še bolj čustveni in veseli smeri.

(Oglejte si fotografije):

Od šova do nove življenjske poti

Tjaša Kramarič je slovenski javnosti znana predvsem iz resničnostnega šova Sanjski moški, kjer je nastopila leta 2021 in si pridobila širšo prepoznavnost. Kasneje je ostala prisotna v javnosti kot vplivnica na družbenih omrežjih. Njeno srce je osvojil Jaka Šinkovec, pevec narodnozabavne skupine Firbci. Kot je bilo znano že prej, se je njuna zgodba začela povsem spontano – od naključnih srečanj, družbenih omrežij in skupnih interesov do resne zveze, ki je zdaj doživela še najlepši preobrat. Marca letos sta sporočila, da sta par in da sta v zvezi od januarja letos.

Čeprav sta imela v mislih klasičen vrstni red življenjskih korakov, sta zdaj že v pričakovanju prvega skupnega otroka. Novica je med sledilci sprožila številne odzive in čestitke, par pa očitno uživa v novem, nepričakovanem, a izjemno veselem poglavju svojega življenja.