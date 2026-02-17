  • Delo d.o.o.
OSEBNA IZGUBA

Po petnajstih letih boleče slovo: Klemen Bunderla je izgubil dolgoletno spremljevalko

Dolga leta je bila njegova zvesta spremljevalka in pomemben del njegovega zasebnega življenja.
Na družbenih omrežjih je razkril, da se poslavlja od dolgoletne spremljevalke. FOTO: Posnetek zaslona

Klemen Bunderla in njegova psička Chilly. FOTO: Posnetek zaslona

Kaja Grozina
 17. 2. 2026 | 13:05
Priljubljeni radijski voditelj, glasbenik in imitator Klemen Bunderla je javnosti sporočil bolečo osebno novico. Po petnajstih letih se je poslovil od svoje psičke Chilly, ki je bila dolga leta njegova zvesta spremljevalka. Na družbenem omrežju je objavil fotografijo, na kateri jo drži za tačko, ob tem pa zapisal, da je čisto zlomljen, vendar vesel, da je tam, kjer ne boli, kjer je ogromno priboljškov ter neskončno kep in palic. V naslednji objavi je dodal, da ni imela popolnega lastnika, je bila pa popoln kuža, zapis pa sklenil z besedami: »Se vidiva kmalu, Chilko moj.«

Nemška bokserka, ki je zaznamovala petnajst let

Chilly je bila nemška bokserka, pasma, znana po izraziti navezanosti na človeka, energiji in igrivosti tudi v zrelih letih. Nemški bokserji veljajo za družinske pse z močnim čutom za bližino, obenem pa slovijo po zvestobi in zaščitniški naravi. Povprečna življenjska doba pasme se giblje med deset in dvanajst let, zato petnajst let predstavlja spoštovanja vredno starost. Bunderla je svojo psičko večkrat omenil tudi v medijskih pogovorih, kjer je poudarjal, da je del njegove vsakodnevne rutine in pomemben del domačega okolja. Chilly je z njim preživela obdobje intenzivne radijske kariere, od zgodnjih jutranjih odhodov na delo do poznejših odrskih projektov. 

Osebna izguba v času poklicnih sprememb

Novica o slovesu prihaja v obdobju, ko je Bunderla napovedal pomembno poklicno spremembo. Po petnajstih letih se poslavlja od jutranjega programa na radiju Aktual in se seli v popoldanski termin. Kot je pojasnil, je odločitev povezana z usklajevanjem delovnih obveznosti, gledaliških projektov in zasebnega življenja.

Širša javnost ga poleg radijskega dela pozna tudi kot zmagovalca oddaje Znan obraz ima svoj glas, kjer je leta 2015 prepričal z imitacijami in pevskimi nastopi ter si utrdil položaj med prepoznavnimi obrazi slovenske zabavne scene.

