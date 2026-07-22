Po pol leta zveze in nosečnosti: pevec Firbcev in Tjaša Kramarič sta se poročila

Tjaša Kramarič, ki jo je širša javnost spoznala v šovu Sanjski moški, je srečo v ljubezni našla ob Jaku Šinkovcu, pevcu skupine Firbci in radijskem voditelju. Kot je razvidno z Instagrama pa sta danes dahnila še usodni »da«.

Njuna zveza se je začela v začetku leta 2026, Jaka pa je za medije razkril, da se je njuna zgodba začela »precej spontano in malo nepričakovano« . Zanimivo vlogo pri njunem spoznavanju je imela tudi Tjašina mama, ki živi v Franciji in je poznala glasbo Firbcev. Tjaši je omenila njihov koncert v Brežicah, ki se ga sicer ni udeležila, sta se pa z Jako kmalu zatem spoznala v živo.

V javnosti sta se kot par prvič opazneje pojavila na snemanju oddaje Na žaru, kjer sta svojo naklonjenost pokazala tudi z objemi in poljubi. Njuna zveza je nato hitro postala resna: zaročila sta se in junija razkrila, da pričakujeta prvega otroka.