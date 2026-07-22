Po pol leta zveze in nosečnosti: pevec Firbcev in Tjaša Kramarič sta se poročila

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Tjaša Kramarič, ki jo je širša javnost spoznala v šovu Sanjski moški, je srečo v ljubezni našla ob Jaku Šinkovcu, pevcu skupine Firbci in radijskem voditelju. Kot je razvidno z Instagrama pa sta danes dahnila še usodni »da«.
Njuna zveza se je začela v začetku leta 2026, Jaka pa je za medije razkril, da se je njuna zgodba začela »precej spontano in malo nepričakovano«. Zanimivo vlogo pri njunem spoznavanju je imela tudi Tjašina mama, ki živi v Franciji in je poznala glasbo Firbcev. Tjaši je omenila njihov koncert v Brežicah, ki se ga sicer ni udeležila, sta se pa z Jako kmalu zatem spoznala v živo.
V javnosti sta se kot par prvič opazneje pojavila na snemanju oddaje Na žaru, kjer sta svojo naklonjenost pokazala tudi z objemi in poljubi. Njuna zveza je nato hitro postala resna: zaročila sta se in junija razkrila, da pričakujeta prvega otroka.