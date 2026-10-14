Po pretresljivem razkritju Jana Plestenjaka se je oglasil njegov prijatelj: »Kako kruto, kako nepravično« (FOTO)

Znano je, da se eden naših najbolj priljubljenih in uspešnih glasbenikov že nekaj časa spopada z zdravstvenimi težavami in izgubo glasu, zaradi česar je moral odpovedati že nekaj nastopov, a je bilo njegovo zdravstveno stanje do nedavnega zavito v tančico skrivnosti. Na Noči Modrijanov, kjer bi prav tako moral nastopiti, a se to na razočaranje njegovih oboževalcev in glasbenih kolegov ni zgodilo, je nato Blaž Švab dejal, da je Jana Plestenjaka doletela za glasbenika, katerega glavni inštrument je glas še posebej huda diagnoza – obraba glasilk ter mu zaželel hitro okrevanje.

Jan se je nato v torek zvečer le odločil in prekinil molk ter, kot smo pisali, razkril, da mu je viroza poškodovala živce in mišice v grlu, da pa so na srečo vsaj njegove glasilke ostale nedotaknjene. Kljub temu je moral odjaviti še sedem koncertov, ki jih je načrtoval v letošnjem letu. » Pred mano je dolga pot, ki bo zahtevala veliko discipline in volje. Poznate me in veste, da nisem človek, ki bi jamral. Mnogo ljudi ima dosti hujše bolezni in težave. Boril se bom in šel naprej,« je med drugim zapisal Plestenjak.

»Kako me je stisnilo pri srcu«

Na novico, ki je pretresla mnoge Janove oboževalce, se je zdaj odzval tudi njegov dobri prijatelj Iztok Gartner. »Kako me je stisnilo pri srcu, ko sem prebral Janov zapis o njegovih zdravstvenih težavah. Čeprav sem za vse skupaj vedel že nekaj časa, saj sva se o tem tudi pogovarjala, je nekaj povsem drugega, ko takšne stvari prebereš črno na belem, javno, in se zaveš, kako zelo resna je lahko situacija. Kako kruto, kako nepravično in kako zelo žalostno je, ko se nekaj takega zgodi človeku, ki mu glas pomeni življenje. Človeku, ki z glasom diha, čuti, ljubi, ustvarja in že več kot trideset let osrečuje na tisoče ljudi. Pevcu lahko vzameš marsikaj, toda ko mu vzameš možnost petja, mu za nekaj časa vzameš tudi del njegove duše,« je med drugim zapisal Gartner, ki pa je prepričan, da bo Plestenjak premagal vse težave in se nekega dne vrnil na odre pred svojo zvesto publiko. Ko se bo to zgodilo, pa da bo to »najlepša vrnitev njegove kariere«.

»Jan, iz srca ti želim, da se ti glas povrne in da boš nekega dne spet stal na odru, prijel mikrofon in zapel tako, kot znaš samo ti. Da bo dvorana spet pela s tabo. Da boš spet videl vse tiste obraze, ki jih je tvoja glasba osrečevala toliko let. In da bo vse to, kar se ti dogaja zdaj, nekoč samo še grd spomin na obdobje, ki si ga premagal,« je k čustvenemu zapisu še dodal Gartner ter Janu iz vsega srca zaželel vse najboljše.

Plestenjak bo sicer prav danes, nekaj dni po tem, ko sta s Tadejo obeležila prvo obletnico poroke, izdal novo pesem, posvečeno prav njej in njuni ljubezni. »Veš, kako lep mi je svet, zdaj, ko sem s tabo objet,« prepeva v refrenu, s katerim zelo neposredno povzame občutek, ki ga želi prenesti s pesmijo. Še bolj posebno težo ima sam naslov skladbe Midva imava se, saj sta prav te tri besede z ženo vgravirala tudi v poročna prstana.