Po prvem poljubu še javna objava – sta Kaja in Sanjski moški Karlo vse bližje?

V aktualni sezoni resničnostnega šova Gospodin Savršeni, ki ga predvaja hrvaška televizija RTL, sta Kaja in Karlo pritegnila pozornost s prvim poljubom, lepa Slovenka pa je zdaj objavila novo fotografijo nežnega trenutka s Karlom. Peta sezona oddaje Gospodin Savršeni je v polnem teku, situacija pa je iz dneva v dan vse bolj razburljiva. Medtem ko se dekleta potegujejo za pozornost Karla in Petra ter se lahko tudi premislijo, kateri od »popolnih« je »bolj popoln«, se je ena tekmovalka že odločila.

Plavooka Kaja Casar je povsem prepričana v svojo žensko intuicijo, ki jo je usmerila izključno h Karlu, zdaj pa je na Instagramuu delila tudi trenutek z zmenka, ki se ji je posebej vtisnil v spomin. Ob nasmejani fotografiji šarmantnega Karla je Kaja v angleščini zapisala: »Lepo vreme, dober smeh in nežni trenutki.«

Čeprav fotografija nasmejanega Popolnega pove vse, je lepa Slovenka dodala tudi priljubljeno pesem skupine Grupa 777 Ti si moj hit, katere besedilo (»Ti, ti, ti, ti si moj hit/ti, ti si moja ideja«) vsi poznamo. Spomnimo, da je bilo med njunim prvim zmenkom na samem vzdušje zelo romantično, kako močna kemija se je razvila, pa je potrdil tudi poljub. Kandidatka je pozneje v smehu priznala, da se Karlo »dobro poljublja«, večini deklet pa je sprva poljub zamolčala, da se v hiši ne bi ustvarile napetosti, poroča net.hr.

