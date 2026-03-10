Po razhodu leta so se oglasili oboževalci Luke Dončića: »E, Donko Donko …«

Potem ko smo v Slovenskih novicah ekskluzivno razkrili, da naj bi se Luka Dončić, eden naših najboljših športnikov in ljubljenec občinstva po vsem svetu, razšel z dolgoletno partnerico in mamo svojih dveh otrok Anamarijo Goltes, je ves s svetlobno hitrostjo obkrožila svet ter povzročila nemalo začudenja in tudi žalosti pri oboževalcih mladega košarkarja. Družbena omrežja so preplavili komentarji spletnih uporabnikov, ki so se postavili na eno ali drugo stran, čeprav večina zdaj že nekdanjih zaročencev niti pozna ne. A takšna je človeška narava, ko zvezdnike dlje spremljamo, se nam pogosto začne dozdevati, da jih poznamo, čeprav z njimi nismo nikoli spregovorili niti besede. V primeru razhoda Dončića in Goltesove, nihče od njiju konca ljubezni sicer uradno še ni potrdil, pa mnoge skrbi tudi za dobrobit njunih hčera, mlajša je stara komaj nekaj mesecev. »Tema otrokoma ne bo nič manjkalo. Res pa je … naredi otroke, potem pa pobegne, vsa skrb je pa na mami,« je novico o razhodu komentirala ena od spletnih uporabnic, drugi pa je zapisal: »E, Donko Donko … saj te spoštujem, verjetno vsi skupaj nimamo pojma, kaj sta preživljala, vem pa, da pustiti mamo dveh otrok in se ne boriti za njo … ne vem ...«

Mnogo jih meni tudi, da je mlademu košarkarju pač »slava stopila v glavo« in jo je zato popihal. »Vse se vrti okrog denarja … tako kot lepotice okrog njega,« je prepričana ena od Slovenk na družbenih omrežjih, podobno pa razmišlja tudi druga: »Slava je hudič, žalostno je pa zaradi otrok.« Olja na ogenj tovrstnim govoricam prilivajo mediji, ki že ugibajo, da naj bi imel zvezdnik Los Angeles Lakers novo simpatijo, če ne kar ljubezen. To naj bi bila znana hollywoodska igralka Madelyn Cline, a tudi ona govoric za zdaj še ni potrdila. Je pa med komentatorji tudi veliko takšnih, ki menijo, da je najbolje, da se mladi starši sami pogovorijo kako in kaj, širša javnost pa se v njun razhod in njuni življenji ne bi smela vtikati. »Karkoli se dogaja med njima, se sploh vtikala ne bi. Vem sam to, da nikomur ne bo ničesar manjkalo, ne otrokom, ne njej in ne njemu. Če zvezi ne gre, ni kriv samo eden, kriva sta oba, trpijo pa seveda otroci, čeprav so v tem primeru premladi, da bi trpeli in občutili izgubo. Kljub vsemu obema želim vse dobro in veliko sreče, tudi če sta šla vsak svojo pot. Naj pa vsaj kot starša ostaneta povezana in skupaj poskrbita za svoje otroke, tudi če živita narazen,« je misli povzela spletna uporabnica, s katero so se strinjali mnogi, druga pa je dodala: »Vsak zase ve. Kdo smo mi, da obsojamo? Pustite jih, naj živijo svoje življenje! Vsak od nas naj pometa pred svojim pragom! Bo veliko dela.«