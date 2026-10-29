Po razhodu z Boštjanom Romihom se nam je oglasila Nina Pečar: »Od njega sem odkupila ...«

Razhod televizijskega voditelja Boštjana Romiha in glasbenice Nine Pečar je pred tedni močno odmeval v javnosti. Po številnih očitkih, javnih odzivih in čustvenih zapisih sta se nekdanja zaljubljenca umaknila iz središča pozornosti. Zdaj pa se je Nina oglasila in za Slovenske novice razkrila zanimivo podrobnost iz njunega življenja po razhodu. Pojasnila nam je namreč, kaj se je zgodilo z mladičkom Solom, ki je bil del njune skupne zgodbe.

»Mladička sem od njega odkupila in je zdaj moj. Boštjan je obdržal njegovo mamo, ki je že od prej njegova,« nam je zaupala Pečarjeva. O drugih podrobnostih njunega sedanjega odnosa pa ni želela govoriti.

Razhod dvignil veliko prahu

Nina je 11. oktobra na družbenem omrežju objavila pretresljivo izpoved, v kateri je opisala svojo plat dogajanja v letu in pol trajajočemu razmerju. Romihu je namenila več resnih očitkov, med drugim o domnevnem poniževanju in psihičnem nasilju. Televizijski voditelj je njene navedbe zanikal in poudaril, da je njegova resnica povsem drugačna, vendar zasebnih zadev ni želel razčiščevati pred javnostjo. Nina je pozneje svoje zapise odstranila in javnost pozvala, naj nekdanjemu partnerju ne pošilja žaljivih sporočil ali groženj. Ob tem mu je zaželela mir in srečo.

Nina Pečar FOTO: Boštjan Romih

Nekoč sta bila povezana tudi ustvarjalno. Skupaj sta namreč sodelovala pri nastajanju Romihove monokomedije Pasja komedija, s katero je voditelj navduševal občinstvo po Sloveniji. Danes vsak nadaljuje svojo pot, Nina pa ima ob sebi tudi štirinožnega spremljevalca Sola.