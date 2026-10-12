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SPOR ZARADI ZEMLJIŠČA IN HIŠE

Po razhodu z Nino na dan prihajajo nove zgodbe o Boštjanu Romihu: Imela sta vodilno vlogo, to tožbo sem izgubil, stalo me je kar nekaj denarja

Po čustveni izpovedi Nine Pečar se je oglasil še Martin Zver, ki je opisal svoje izkušnje z Boštjanom Romihom in razkril podrobnosti nekdanjega spora.
Boštjan Romih FOTO: Marko Feist
Boštjan Romih FOTO: Marko Feist
A. G.
 12. 10. 2026 | 11:25
 12. 10. 2026 | 11:52
3:30
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Martin Zver je v objavi na družbenem omrežju X opisal svoje nekdanje poslovne in osebne odnose z Boštjanom in Laro Romih. Zapisal je, da jih je spoznal med gradnjo stanovanjskih hiš v Klečah, pozneje pa naj bi se z njimi zapletel v spor zaradi prodaje dela hiše in parkiranja na njegovem zemljišču. Zver, ki je svojo pripoved objavil po novici o razhodu televizijskega voditelja Boštjana Romiha in glasbenice Nine Pečar, v zapisu navaja tudi, da mu je spor povzročil precejšnje stroške. 

Zver trdi, da je Laro Romih spoznal, ko je gradil večstanovanjski objekt v Klečah. Takrat naj bi delala v podjetju Velux, pri katerem je kupoval strešna okna. Po njegovih besedah ga je prosila, naj jima proda polovico ene od hiš v trojčku. Kot je zapisal, so se nato dogovorili za nakup in podpisali pogodbo. Zver trdi, da je imel zaradi takšne prodaje pozneje težave z Upravno enoto Ljubljana, izpostavo Bežigrad. V objavi Lari Romih očita, da je kot arhitektka vedela, da naj bi bila takšna prodaja sporna. Teh navedb ni podkrepil z dokumenti.

V spor zaradi parkiranja naj bi se vključilo 11 lastnikov

Po Zverovi različici dogodkov se je spor nadaljeval zaradi parkiranja na njegovem kmetijskem zemljišču. Trdi, da so tam parkirali Romihova in drugi lastniki hiš. Ko naj bi jim zaprl dostop, naj bi se vseh 11 lastnikov pritožilo na sodišče zaradi motenja posesti. Zver navaja, da je ta spor izgubil in da ga je to stalo precej denarja. Pozneje naj bi sam vložil tožbo zaradi parkiranja na kmetijskem zemljišču, v tem postopku pa naj bi sodišče odločilo v njegovo korist. Po njegovih besedah so lastniki nato zemljišče izpraznili, sam pa je postavil visoko ograjo in vrata.

V zapisu dodaja, da so bili nekoč veliki prijatelji ter da sta bila z ženo povabljena tudi na poroko Boštjana in Lare Romih. Zver je zapisal še, da je moral zaradi dogajanja na tej lokaciji plačati 200.000 evrov davka. Iz njegove objave ni jasno, na kakšno davčno odločbo se navedba nanaša in za kaj natančno je bil znesek odmerjen. 

Za pojasnila o navedbah Martina Zvera smo prosili Boštjana Romiha. Njegov odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Romih in Pečarjeva sta se razšla

Objava Martina Zvera prihaja v času, ko je javnost izvedela za konec razmerja med Boštjanom Romihom in glasbenico Nino Pečar. Novico o razhodu je na Facebooku sporočila Pečarjeva, ki je objavila obsežno in čustveno izpoved o dogajanju v njunem razmerju. Umetnica, ki igra violino in se ukvarja tudi s slikarstvom, fotografijo in tonsko tehniko, je zapisala, da se zanjo končuje izjemno boleče obdobje. Nekdanjemu partnerju je namenila resne očitke, povezane z domnevnim poniževanjem in razvrednotenjem njenega dela ter osebnosti. »Leto in pol najhujše nočne more se končuje in niti največjemu sovražniku ne želim, da bi se v razmerju počutil tako ponižano, kot sem se jaz v tem. Prišlo je tako daleč, da sem začela razmišljat, kako si vzeti življenje,« je zapisala.

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