Po razkošni poroki in tik pred porodom šokantna objava: »Živela bova v štali!« (VIDEO)

Za priljubljenega pevca skupine Firbci Jako Šinkovca in njegovo ženo Tjašo Šinkovec je letošnje leto polno velikih življenjskih prelomnic. Po pravljični poroki in razkritju, da pričakujeta prvega otroka, sta zdaj poskrbela za novo presenečenje. Svojim sledilcem sta namreč sporočila, da bosta živela kar v štali! Toda za nenavadno izjavo se skriva prav posebna zgodba.

Iz starega hleva bosta ustvarila svoj dom

»Živela bova v štali!« sta Jaka in Tjaša sporočila v videoposnetku, s katerim sta razkrila svoje najnovejše načrte. A brez skrbi, priljubljeni par se ne namerava preseliti med živali. Odločila sta se namreč za velik in precej zahteven projekt, s katerim bosta uresničila željo po lastnem domu. Star hlev bosta prenovila in ga spremenila v stanovanjski objekt, v katerem si želita ustvariti skupno prihodnost. Novica je še toliko zanimivejša, ker se zakonca že pripravljata na prihod svojega prvega otroka. Pred njima je tako obdobje, v katerem se bodo prepletali pričakovanje novega družinskega člana, načrtovanje prihodnosti in prenova starega poslopja. Kako bo potekala preobrazba hleva in kdaj se bosta lahko preselila, za zdaj še nista razkrila.

Jaka in Tjaša Šinkovec. FOTO: Osebni Arhiv

Najprej poroka, nato dojenček, zdaj še hiša!

Za Jako Šinkovca, ki ga številni poznajo kot pevca priljubljene skupine Firbci, in Tjašo Kramarič, ki je pozornost javnosti pritegnila s sodelovanjem v resničnostnem šovu Sanjski moški, je leto 2026 resnično posebno. Julija sta svojo ljubezen okronala s poroko in si obljubila večno zvestobo. Kmalu zatem sta razveselila še z novico, da bosta prvič postala starša. Njuna družinica pa se je pred kratkim povečala še za enega člana, saj sta v svoj dom sprejela prikupnega kužka.

Zdaj ju čaka še en velik življenjski izziv. Prenova starega hleva v družinski dom je zagotovo drzna odločitev, še posebej v času, ko se pripravljata na prihod dojenčka. A kot sta pokazala z najnovejšo objavo, imata jasen cilj – ustvariti si svoj dom. Njuna zgodba tako dobiva novo, nekoliko nepričakovano poglavje, ki se je začelo z izjavo, ob kateri je marsikdo zagotovo dvignil obrvi: »Živela bova v štali!«