Po razkritju nove ljubezni Klemen Boštjančič ujet na novem zmenku s svojo Sanjo (FOTO)

Nekdanji finančni minister in aktualni kandidat za ljubljanskega župana Klemen Boštjančič v zadnjem času očitno rad zahaja v gledališče. Potem ko je pred dnevi pozornost pritegnil na premieri Wagnerjeve opere Tannhäuser v Mariboru, kjer se je pred fotografskimi objektivi pojavil v družbi nove partnerice Sanje Savić, je zdaj zanimanje vzbudil še z obiskom predstave Romantične duše. Glede na nedavne novice o njegovem zasebnem življenju bi si težko zamislili bolj pomenljiv naslov.

Ljubezen v operi, nato še v gledališču

Kot smo poročali v ponedeljek, se je Boštjančič 16. oktobra udeležil premiere Wagnerjeve opere Tannhäuser v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Ob njem je bila Savićeva, s katero ga že dlje časa povezujejo tudi zasebno. Čeprav svojega razmerja javno nista potrdila, sta tokrat skupaj stopila pred fotografske objektive.

Savićeva je 45-letna magistrica pravnih znanosti z več kot dvema desetletjema izkušenj v mednarodnem poslovnem okolju. Je tudi članica nadzornega sveta farmacevtske družbe Krka. O njuni domnevni zvezi se v javnosti govori že nekaj časa, skupno pojavljanje na družabnih dogodkih pa je zanimanje zanju le še povečalo.

FOTO: Mediaspeed

A očitno opera ni edina gledališka zvrst, ki pritegne nekdanjega ministra. Na fotografijah portala Mediaspeed je zabeležen tudi njegov obisk predstave Romantične duše. Naslov je ob nedavnem razkritju njegove domnevne nove ljubezni skoraj preveč posrečen, da bi ga lahko spregledali. Ali gre zgolj za naključje ali pa Boštjančiču v tem življenjskem obdobju še posebej ustrezajo romantične zgodbe, seveda ne vemo. Je pa jasno, da njegovi gledališki obiski v zadnjem času ponujajo kar nekaj zanimivega gradiva tudi za družabne kronike.

In čeprav se nekdanji minister pripravlja na novo politično poglavje, saj se poteguje za položaj ljubljanskega župana, očitno najde čas tudi za kulturo. Glede na naslove predstav, ki si jih je izbral, pa bi lahko hudomušno pripomnili, da mu romantika nikakor ni tuja.