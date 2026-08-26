Po rojstvu dvojčkov bolj vroča kot kadarkoli: Lea Mihevc takole pozirala nad mestom (FOTO)

Lea Mihevc, mlada mamica dvojčkov in igralka, ki je širšo prepoznavnost dosegla z nadaljevanko Nemirna kri, ima za seboj precej nenavadno pot do igralskega poklica. Preden jo je življenje odpeljalo pred kamere, se je namreč preizkusila v modnem svetu. Njeni začetki v manekenstvu so bili spontani, nato pa jo je delo popeljalo tudi daleč od doma. Živela in delala je v Milanu ter New Yorku, kjer je ostala več let. Prav življenje v New Yorku je bilo zanjo očitno prelomno. Tam se je dokončno odločila, da želi postati igralka, in začela obiskovati igralske delavnice. Po vrnitvi v Slovenijo se je vpisala na AGRFT ter svojo novo pot začela graditi tudi akademsko. Danes je z akademijo povezana še drugače, saj tam sodeluje kot asistentka na področju govora. Da pa ni samo resna igralka in pedagoginja, dokazuje tudi na družbenih omrežjih, kjer s prijateljico Ondino Kerec ustvarjata zabavne videe. Nekateri njuni posnetki dosežejo na stotisoče ogledov in razkrivajo precej bolj razigrano plat igralke.

Manekenski žar očitno še ni ugasnil

Z zadnjo objavo na Instagramu pa je Lea pokazala, da manekenskih časov še zdaleč ni povsem pustila za seboj. Objavila je serijo drznih modnih fotografij, na katerih deluje kot model iz visokomodne kampanje. Pred objektivom je samozavestna, izrazita in brez težav prikliče občutek, da bi se lahko kadarkoli znova vrnila na modne piste. Fotografije so hitro pritegnile pozornost njenih sledilcev. Pod objavo so se začeli vrstiti komentarji občudovanja in komplimenti na račun njenega videza. Eden od sledilcev je zapisal: »Mama still got it.« Po domače bi lahko rekli: mami še vedno zna oziroma mami še zdaleč ni za v staro šaro. Mihevčeva tako očitno uspešno združuje materinstvo, igralstvo, delo na akademiji in svojo nekdanjo ljubezen do mode. Njena manekenska preteklost je morda danes le eno od poglavij njenega življenja, a pred fotoaparatom se še vedno znajde kot nekoč. In če sodimo po odzivih sledilcev, njene zadnje fotografije niso ostale neopažene.