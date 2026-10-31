Po selitvi iz Los Angelesa novo življenje v Sloveniji: Ines Kopitar delila prisrčen prizor (VIDEO)

Po dolgih letih življenja čez lužo so se Anže Kopitar, njegova žena Ines in njuna otroka Neža in Jakob vrnili v Slovenijo. Družina, ki je bila dve desetletji tesno povezana z Los Angelesom, zdaj začenja novo življenjsko poglavje v domovini. In kot kažejo utrinki, ki jih Ines deli na družbenih omrežjih, se na življenje v Sloveniji že lepo privajajo. Tokrat je objavila serijo fotografij, na katerih lahko spremljamo družino Kopitar med uživanjem na golfskem igrišču. Ob njih je dodala kratek zapis v angleščini »Fall golf« oziroma jesenski golf, ki ga je pospremila z emotikonom jesenskega lista.

Posebno pozornost pa je pritegnil simpatičen videoposnetek. Na njem lahko vidimo majhne srnice, ki se brezskrbno igrajo na zelenici. Prizor, ki ga zagotovo ne srečamo vsak dan, je poskrbel za še posebej prikupen utrinek iz njihovega družinskega dneva.

Po koncu kariere več časa za družino

Vrnitev Kopitarjevih v Slovenijo ni bila presenečenje. Anže je že večkrat poudaril, da se želi po koncu profesionalne hokejske kariere vrniti v domovino. Spomladi letos je po dvajsetih sezonah v ligi NHL sklenil izjemno športno pot, v kateri je ves čas nosil dres moštva Los Angeles Kings. Avgusta so se tako po dolgih letih poslovili od Kalifornije in se preselili v Slovenijo. Za Anžeta je to tudi priložnost, da si po naporni športni karieri vzame več časa za najbližje. V preteklosti je namreč zaradi hokejskih obveznosti veliko družinskih trenutkov preživel na poti ali v tujini.

Pomemben korak pri prilagajanju na novo življenje sta naredila tudi Neža in Jakob. Ob začetku šolskega leta je Ines razkrila, da sta otroka začela obiskovati šolo v Sloveniji. Ob družinskih fotografijah je zapisala: »Četrti in šesti razred, nova šola, novi prijatelji, nova država.« Za otroka, ki sta večino otroštva preživela v Združenih državah Amerike, je to nedvomno velika sprememba. Čakajo ju novo šolsko okolje, spoznavanje vrstnikov in drugačen vsakdan. Sodeč po objavah družine pa se novo poglavje za Kopitarjeve začenja v lepem razpoloženju.

Golf ostaja priljubljena družinska dejavnost

Med dejavnostmi, ki jim očitno tudi v Sloveniji ne manjka, je golf. Anže je že pred koncem kariere govoril o tem, da se veseli predvsem časa, ki ga bo lahko namenil družini in otroškima dejavnostma. Golf je ena od aktivnosti, pri kateri lahko uživajo skupaj. Tokratna objava Ines je tako še en prikupen vpogled v njihov novi vsakdan. Namesto hokejskih tekem in napornega ritma lige NHL so zdaj v ospredju družinski trenutki, športne aktivnosti in uživanje v naravi. In če je soditi po igrivih srnicah na golfskem igrišču, jim tudi jesenski dnevi v Sloveniji ponujajo marsikatero lepo presenečenje.