Po skrivnostni poroki Katarina Čas pokazala fotografije čarobnega dne (FOTO)

Kot smo že poročali, je ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk, Katarina Čas, stopila v zakonski stan. Konec tedna se je namreč v Trstu poročila s svojim dolgoletnim partnerjem Luco Ciutom, s katerim sta zvezo več let uspešno skrivala pred javnostjo.

Slovenska igralka je na svojem profilu na Instagramu objavila fotografije s poroke in zraven v angleščini pripisala: »Dve kulturi, eno srce. Dva jezika, ena zgodba. Bil je popoln dan.« Poročno obleko ji je oblikovala Matea Benedetti, oblikovalka in kreativna direktorica nagrajene znamke trajnostne luksuzne mode Benedetti Life. Poroka je potekala v ožjem krogu v ženinovem rodnem mestu, obred pa je bil dvojezičen. Del je potekal v slovenščini in del v italijanščini, s čimer sta mladoporočenca povezala obe kulturi.

Katarina Čas je sicer uspešna tako doma kot v tujini, kjer je med drugim igrala v filmu Volk z Wall Streeta ob Leonardu DiCapriu ter v več britanskih in ameriških serijah. Njen mož Luca Ciut prihaja iz Trsta in deluje na področju glasbe ter filmske produkcije, igralka pa je njuno zasebno življenje doslej skrbno varovala pred mediji.