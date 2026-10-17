Po šokantnem razkritju Jana Plestenjaka je njegova Tadeja pokazala, kdo mu stoji ob strani (FOTO)

Le nekaj dni po tem, ko je slovensko javnost razžalostilo čustveno sporočilo Jana Plestenjaka o zdravstvenih težavah ter odpovedi prihajajočih koncertov, je njegova najdražja razveselila oboževalce z novimi utrinki iz pevčevega zasebnega življenja. Kot kaže, priljubljeni pevec kljub težkim trenutkom ostaja obdan z ljubeznijo in toplino svojih najbližjih. Po izidu nove osebne pesmi Midva imava se, ki jo je Jan posvetil ženi Tadeji ob prvi obletnici poroke, ter iskrenem razkritju, da mu je viroza poškodovala živce in mišice v grlu, je nekdanja tenisačica na družbenih omrežjih delila utrinek, ki ogreje srce.

Anže Langus Petrović in Jan. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Objavila je fotografijo, na kateri se Jan v čustvenem trenutku močno objema z. Pred njima na mizi stoji kozarec rujne kapljice, iz fotografije pa je razvidno, da so ju premagala močna čustva. Kaj točno je botrovalo tako prisrčnemu in čustvenemu objemu, ostaja skrivnost – morda pa so prijatelji in bližnji preprosto nazdravili na zdravje Janovih glasilk ter mu zaželeli veliko moči na poti do okrevanja.

Anže Langus Petrović ni le eden bolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov, temveč tudi dolgoletni basist in vodja Janove spremljevalne zasedbe ter njegov tesni prijatelj. Povezuje ju dolgoletno skupno ustvarjanje na glasbenih odrih. Sicer pa je Anže tudi mož pevke Monike Avsenik, vnukinje legendarnega Slavka Avsenika, ki uspešno nadaljuje bogato družinsko glasbeno tradicijo. Glasbeni par se je spoznal prav skozi svet glasbe, svojo ljubezen pa sta s poroko okronala leta 2024.

Čeprav Jana v prihodnjih mesecih čaka dolga pot do okrevanja, ki bo zahtevala veliko discipline, počitka in volje, fotografije nakazujejo, da v tej bitki ni sam. V krogu svoje ljubeče žene Tadeje in zvestih prijateljev, s katerimi ga vežejo nepretrgane vezi, Jan Plestenjak ostaja srečen ter obdan z ljudmi, ki mu pomenijo največ.