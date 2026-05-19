Po težki ločitvi spet našel srečo: Jurij Tepeš na rdečo preprogo pripeljal svojo Manco (FOTO)

Nekdanji smučarski skakalec Jurij Tepeš, danes glavni trener slovenske ženske skakalne reprezentance, je v življenju prestal tudi trenutke, ki niso bili povezani z zmagami, daljavami in športnim bliščem. Za njim je zakon, ki se je končal po nekaj letih, a 36-letnik je očitno znova našel mir in srečo. Ob njem je fizioterapevtka Manca Vida, s katero sta se maja 2025 skupaj pojavila tudi na prireditvi Smučarske zveze Slovenije Večer šampionov 2026.

Za njim je boleče poglavje

Številni so Jurija Tepeša dolga leta poznali predvsem kot neustrašnega skakalca, ki je znal navdušiti z dolgimi poleti. Manj pa se morda spomnijo njegove zasebne zgodbe. Leta 2019 se je poročil z Nušo Rakovec, a se je njuna skupna pot po treh letih zakona končala. Ločitev je Tepeš decembra 2022 potrdil tudi na Instagramu in ob tem zapisal, da sta z nekdanjo ženo stopila vsak na svojo pot. Takšni trenutki nikoli niso lahki. Še posebej, ko jih spremlja zanimanje javnosti. A Tepeš se ni umaknil. Življenje je šlo naprej, z njim pa tudi novo poglavje. Srečo je našel ob fizioterapevtki oziroma športni terapevtki Manci Vida.

V javnosti sta se kot par začela omenjati leta 2023, ko sta se pojavila na posnetkih s Sardinije, kjer sta skupaj preživljala čas. Manca ni daleč od športnega sveta. Tudi zato se zdi, da ju povezuje prav tisto, kar je Tepeša spremljalo vse življenje: gibanje, vztrajnost in ljubezen do aktivnega življenja.