Po veselici ostale tangice! Gasilci zdaj iščejo lastnico: »Verjetno so bile namenjene Dejanu Vunjaku« (FOTO)

Po koncu dogodka pa gasilcev ni čakalo le pospravljanje praznih kozarcev in običajnih izgubljenih predmetov s prizorišča. Med pozabljenimi zadevščinami so našli tudi nekaj, kar se navadno izgubi malo težje – čipkaste ženske tangice.

Fotografijo izgubljenih predmetov so objavili na družbenih omrežjih in v šali pozvali lastnike oziroma v tem primeru verjetno lastnico, naj se oglasijo. Največ pozornosti so seveda pritegnile prav tangice, ob katerih je jasno, da so bile verjetno namenjene zvezdi večera Dejanu Vunjaku.

Objava je hitro postala uspešnica, pod njo pa so se usuli komentarji sledilcev. Nekdo je zapisal: »Po 9 mesecih bomo videli, kdo je najbolje proslavil veselico.« Drugi je vprašal: »Kaj pa kake rdeče ste našli? Soseda jih pogreša.« Tretji pa je dodal: »Bivšo bi označil, pa je ne morem.«

PGD Zgornja Polskava je sicer eno najdejavnejših prostovoljnih gasilskih društev na območju občine Slovenska Bistrica, Dejan Vunjak pa trenutno eden najbolj zasedenih slovenskih glasbenikov. Ljudje ga imajo izjemno radi, prav tako kot so imeli njegovega pokojnega očeta, prav tako glasbenika, Branka Jovanovića - Brendija, čigar glasbeno zapuščino že vrsto let ohranja na odrih skupaj z Brendijevimi barabami.