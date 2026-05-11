Po zdrahah v Državnem zboru navdušena poslanca Resnice in NSi: »Našla sva ...« (FOTO)

Konec aprila je v javnosti odmeval morda nekoliko nenavaden spor, ki se je vnel med eno od sej, na njej pa je poslanka Resnice Katja Kokot postregla s podatkom, da naj bi imela poslanska skupina Levica v svojih pisarnah v Državnem zboru kar devet kavčev, čeprav je njihovih poslancev precej manj, kar pa po njenem pomeni, da v Levici nerazumno trošijo davkoplačevalski denar. Lonček je pristavil še njen kolega iz poslanskih klopi, poslanec NSi Aleksander Reberšek, ki je poslance Levice označil za »kaviar socialiste«. »Najprej poskrbijo zase, devet kavčev so si lepo privoščili v svojih pisarnicah. Kavči za vse, ne le za peščico,« je takrat dejal Reberšek, ki pa je zdaj, kot kaže, le prišel do svojega kavča. »Z Aleksandrom Reberškom sva našla kavč,« je na družabnem omrežju danes zapisala Kokotova in dodala fotografijo, na kateri nasmejana poslanca počivata na črnem usnjenem kavču v sicer bolj prazni pisarni.

Prerekanja okrog kavčev so sicer pred tedni vzbudila nemalo zgražanja tako med politiki kot državljani, ki so se spraševali, ali nimajo poslanci v hramu demokracije pomembnejših tem, o katerih bi bilo treba odločati v času, ki Sloveniji in Slovencem ni najbolj naklonjen.