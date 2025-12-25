Govorili smo z najbolj seksi Slovencem: »V mojem življenju trenutno ni ne Sare ne Lucije«

Serija Nemirna kri je Svitu Stefaniji zagotovila močno prisotnost v slovenskem medijskem prostoru. Nedavno pridobljeni naziv Najbolj seksi Slovenca 2025 pa je to še okrepil ter potrdil, da Svit izstopa z naravno karizmo, izrazito prezenco in prepoznavno avtentičnostjo. Čeprav ga bomo gledalci še dolgo povezovali z Lukasom Novakom, postaja vse bolj jasno, da Svit svojo ustvarjalno pot gradi predvsem na lastnem igralskem izrazu in predanosti delu. V seriji Nemirna kri ustvarja lik večplastnega moškega, razpetega med skrivnostno preteklostjo, tesnobno sedanjostjo in neizraženimi čustvi, ki se tihotapijo skozi njegove odločitve. Na zunaj deluje izjemno samozavestno in premišljeno, v notranjosti pa se skriva napetost: čustvena ranljivost, nenehni dvomi in zadržanost.

Svit Stefanija. FOTO: Foto: Dejan Javornik

»Lukas je notranje razklan lik, ki se bori s preteklostjo in sam s sabo. Pri njem sem iskal trenutke, ko njegova samozavestna fasada popusti in se pokaže njegova ranljivost.« Vloga zahteva veliko več kot natančno sledenje scenariju. Lukas ne pove vedno vsega, pa vendar gledalci razumemo bistvo, ki ga želi izreči. Čeprav se Svit z liki pogosto lahko poistoveti, si pri Lukasu želi ohraniti zdravo distanco. »Upam, da v življenju nisem tako notranje razklan kot on,« prizna. Dodaja še, da bi ga Lukasova zadržanost pri izražanju čustev osebno najbolj motila. Nasprotje med fikcijo in resničnostjo liku daje globino, igralcu pa preglednost, zaradi katere Lukas na ekranu deluje še bolj resnično.

Ljubezenski prizori in kemija na setu

Med snemanjem sta se Svit in igralka Lea Mihevc večkrat srečala z ljubezenskimi prizori, ki zahtevajo popolno medsebojno zaupanje in naravno kemijo. »Z Leo se dobro razumeva, kar ustvarja pri delu sproščeno vzdušje. Takšne prizore pogosto vzameva z nekaj humorja, kar res pomaga.« Lukasova pot se v seriji prepleta tudi z Lucijo, neposredno natakarico, ki pred njega postavi ogledalo preteklega jaza. »Ta odnos prikazuje, kakšen je bil Lukas, preden je spoznal Saro,« pojasni Svit. Lukas ni zgolj fikcijski lik, temveč odsev zelo resničnega notranjega boja, ki se lahko skriva za navidezno samozavestjo. Snema­nje pa ni bilo naporno le psihološko, temveč tudi fizično. Svit se spominja trenutkov, ko je bilo igralsko delo povezano s telesnim izzivom, še posebej pri jahanju. »Trening smo imeli pred snemanjem, a je bilo vseeno zahtevno usklajevati igro in hkrati voditi konja. Na srečo so bili mirni.«

Svit Stefanija in Lea Mihevc. FOTO: Mediaspeed

Nadaljevanje bo še bolj razburljivo

Ob vprašanjih o tem, kaj bi v resničnem življenju rekel svojemu liku, ostane skromen: »Ne bi si mu upal soliti pameti. Bi pa rekel, naj se sooči s preteklostjo.« V javnosti se vedno znova pojavljajo tudi vprašanja o njegovem zasebnem življenju in Svit ostaja jasen: zasebnost je vrednota. Snemanje zahteva ogromno časa in energije, zato prizna, da trenutno v njegovem življenju ni ne Sare ne Lucije. Razkrije, da gledalci lahko pričakujemo nove zasuke, odnose, razkritja in razvoj likov. Nemirna kri ostaja ena najbolj priljubljenih slovenskih serij zadnjih let, Svit Stefanija pa igralec, ki svojo ustvarjalno pot šele polno razvija.