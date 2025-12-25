  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGOVOR

Govorili smo z najbolj seksi Slovencem: »V mojem življenju trenutno ni ne Sare ne Lucije«

Igralec Svit Stefanija o vlogi Lukasa Novaka, ustvarjanju serije Nemirna kri in mejah med zasebnim in igralskim svetom.
Svit Stefanija. FOTO: Mediaspeed

Svit Stefanija. FOTO: Mediaspeed

Svit Stefanija in Lea Mihevc. FOTO: Mediaspeed

Svit Stefanija in Lea Mihevc. FOTO: Mediaspeed

Svit Stefanija. FOTO: Foto: Dejan Javornik

Svit Stefanija. FOTO: Foto: Dejan Javornik

Svit Stefanija. FOTO: Mediaspeed
Svit Stefanija in Lea Mihevc. FOTO: Mediaspeed
Svit Stefanija. FOTO: Foto: Dejan Javornik
Kaja Grozina
 25. 12. 2025 | 16:30
3:42
A+A-

Serija Nemirna kri je Svitu Stefaniji zagotovila močno prisotnost v slovenskem medijskem prostoru. Nedavno pridobljeni naziv Najbolj seksi Slovenca 2025 pa je to še okrepil ter potrdil, da Svit izstopa z naravno karizmo, izrazito prezenco in prepoznavno avtentičnostjo. Čeprav ga bomo gledalci še dolgo povezovali z Lukasom Novakom, postaja vse bolj jasno, da Svit svojo ustvarjalno pot gradi predvsem na lastnem igralskem izrazu in predanosti delu. V seriji Nemirna kri ustvarja lik večplastnega moškega, razpetega med skrivnostno preteklostjo, tesnobno sedanjostjo in neizraženimi čustvi, ki se tihotapijo skozi njegove odločitve. Na zunaj deluje izjemno samozavestno in premišljeno, v notranjosti pa se skriva napetost: čustvena ranljivost, nenehni dvomi in zadržanost. 

Svit Stefanija. FOTO: Foto: Dejan Javornik
Svit Stefanija. FOTO: Foto: Dejan Javornik

»Lukas je notranje razklan lik, ki se bori s preteklostjo in sam s sabo. Pri njem sem iskal trenutke, ko njegova samozavestna fasada popusti in se pokaže njegova ranljivost.« Vloga zahteva veliko več kot natančno sledenje scenariju. Lukas ne pove vedno vsega, pa vendar gledalci razumemo bistvo, ki ga želi izreči. Čeprav se Svit z liki pogosto lahko poistoveti, si pri Lukasu želi ohraniti zdravo distanco. »Upam, da v življenju nisem tako notranje razklan kot on,« prizna. Dodaja še, da bi ga Lukasova zadržanost pri izražanju čustev osebno najbolj motila. Nasprotje med fikcijo in resničnostjo liku daje globino, igralcu pa preglednost, zaradi katere Lukas na ekranu deluje še bolj resnično.

Ljubezenski prizori in kemija na setu

Med snemanjem sta se Svit in igralka Lea Mihevc večkrat srečala z ljubezenskimi prizori, ki zahtevajo popolno medsebojno zaupanje in naravno kemijo. »Z Leo se dobro razumeva, kar ustvarja pri delu sproščeno vzdušje. Takšne prizore pogosto vzameva z nekaj humorja, kar res pomaga.« Lukasova pot se v seriji prepleta tudi z Lucijo, neposredno natakarico, ki pred njega postavi ogledalo preteklega jaza. »Ta odnos prikazuje, kakšen je bil Lukas, preden je spoznal Saro,« pojasni Svit. Lukas ni zgolj fikcijski lik, temveč odsev zelo resničnega notranjega boja, ki se lahko skriva za navidezno samozavestjo. Snema­nje pa ni bilo naporno le psihološko, temveč tudi fizično. Svit se spominja trenutkov, ko je bilo igralsko delo povezano s telesnim izzivom, še posebej pri jahanju. »Trening smo imeli pred snemanjem, a je bilo vseeno zahtevno usklajevati igro in hkrati voditi konja. Na srečo so bili mirni.« 

Svit Stefanija in Lea Mihevc. FOTO: Mediaspeed
Svit Stefanija in Lea Mihevc. FOTO: Mediaspeed

Nadaljevanje bo še bolj razburljivo

Ob vprašanjih o tem, kaj bi v resničnem življenju rekel svojemu liku, ostane skromen: »Ne bi si mu upal soliti pameti. Bi pa rekel, naj se sooči s preteklostjo.« V javnosti se vedno znova pojavljajo tudi vprašanja o njegovem zasebnem življenju in Svit ostaja jasen: zasebnost je vrednota. Snemanje zahteva ogromno časa in energije, zato prizna, da trenutno v njegovem življenju ni ne Sare ne Lucije. Razkrije, da gledalci lahko pričakujemo nove zasuke, odnose, razkritja in razvoj likov. Nemirna kri ostaja ena najbolj priljubljenih slovenskih serij zadnjih let, Svit Stefanija pa igralec, ki svojo ustvarjalno pot šele polno razvija. 

Več iz teme

Svit StefanijaNemirna kriLukas Novaknajbolj seksi Slovenec
ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
VEŠČINA

Na kožo pisan parfum lahko izberete v štirih korakih (Suzy)

Ste opazili, da se dišave včasih zlijejo s tisto, ki jih nosi, in da lahko enaka dišava na drugi ženski deluje moteče? Izbrati pravo dišavo zase je umetnost, ki se jo da naučiti. Veščina vam bo v množici decembrskih zabav prišla prav.
25. 12. 2025 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
TIL ČEH IN POLKAHOLIKI

Metka je njihova že tretja skupna pesem

V videospotu za novo skladbo nastopajo številni znani Slovenci, v krajših prizorih se med drugimi pojavita Jasna Kuljaj in Luka Basi.
Mojca Marot25. 12. 2025 | 17:00
16:30
Bulvar  |  Domači trači
POGOVOR

Govorili smo z najbolj seksi Slovencem: »V mojem življenju trenutno ni ne Sare ne Lucije«

Igralec Svit Stefanija o vlogi Lukasa Novaka, ustvarjanju serije Nemirna kri in mejah med zasebnim in igralskim svetom.
Kaja Grozina25. 12. 2025 | 16:30
15:46
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Tik pred božičem več oseb fizično obračunalo z moškim, oglasili so se s policijske uprave

Obenem naj bi mu tudi grozili. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in izvajanjem preiskovalnih aktivnosti v smeri preiskave suma storitve različnih kaznivih dejanj.
25. 12. 2025 | 15:46
15:44
Lifestyle  |  Stil
LEPOTNI TRIKI

Tudi pozimi imamo lahko mehke ustnice

Prava kombinacija balzamov, pilingov in nočnih mask zagotavlja dolgotrajno hidratacijo in naravni sijaj.
25. 12. 2025 | 15:44
15:15
Novice  |  Slovenija
POBUDA JE ZANIMIVA

Bo Koper dobil žičnico?

Nova zamisel za povezavo mestnega jedra z Markovcem.
25. 12. 2025 | 15:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki