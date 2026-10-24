Ko rečemo ne: zakaj nas drugi napadajo, žalijo in skušajo manipulirati? Govorili smo s strokovnjakom

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Boštjan Trtnik FOTO: Matej Druznik

Boštjan Trtnik FOTO: Matej Druznik

Boštjan Trtnik FOTO: Matej Druznik

Boštjan Trtnik FOTO: Matej Druznik

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Boštjan Trtnik FOTO: Matej Druznik
Boštjan Trtnik FOTO: Matej Druznik
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 24. 10. 2026 | 12:34
 24. 10. 2026 | 12:34
10:49
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Zakaj nekateri ljudje vztrajajo v odnosih, ki jih izčrpavajo, čeprav se dobro zavedajo, da v njih niso srečni? Zakaj tako težko postavljamo meje in zakaj nas ob preprostem »ne« pogosto spremlja občutek krivde? O teh in številnih drugih vprašanjih smo se pogovarjali z Boštjanom Trtnikom, ki se že vrsto let ukvarja z osebno rastjo, medsebojnimi odnosi in energijskim delom. Prepričan je, da številne težave, s katerimi se ljudje spoprijemajo v odraslosti, izvirajo iz zgodnjih življenjskih izkušenj, predvsem iz družinskih odnosov. Ob tem opozarja, da se človek, ki si želi sprememb, ne more zanašati zgolj na to, da se bodo spremenili drugi. »Medsebojni odnosi so velikokrat, če povem povsem preprosto, slabi. Veliko je nerazumevanja, občutkov neljubljenosti, tako med partnerjema kot v odnosih z otroki in starši,« ugotavlja Trtnik. Podobne težave opaža tudi v delovnih okoljih, kjer se ljudje po njegovih besedah pogosto srečujejo z manipulacijo, poniževanjem in trpinčenjem. »Zelo pogrešam več sodelovanja, naklonjenosti in dobre volje,« priznava.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Vendar težava po njegovem mnenju ni zgolj v odnosih z drugimi. Opozarja tudi na osamljenost, ki je lahko prisotna celo takrat, ko smo obdani z ljudmi. »Mi smo lahko tudi med ljudmi, pa se počutimo osamljene, ker sami s seboj nismo povezani,« pojasnjuje. Posebej izpostavlja občutek manjvrednosti, ki lahko človeka spremlja že od otroštva in pomembno vpliva na njegove poznejše odločitve. Ob tem ne spregleda niti materialnih stisk. Visoki življenjski stroški, nizki prihodki in nedostopnost stanovanj po njegovem prepričanju ustvarjajo dodatne pritiske, ki se neizogibno odražajo tudi v medsebojnih odnosih.

Čeprav danes drugim pomaga pri iskanju življenjskih sprememb, se je tudi sam v preteklosti znašel pred pomembnimi prelomnicami. Za eno največjih šteje leto 1992, ko se je, kot študent prvič srečal z jogo. Izkušnja ga je tako pritegnila, da je leto pozneje začel še meditirati. Prav to obdobje je po njegovih besedah zaznamovalo začetek njegove drugačne življenjske poti. »Spoznal sem, da nisem samo telo, da nisem samo čustva in um, ampak da je v meni nekaj več, nekaj, kar lahko imenujemo višji jaz, duh ali esenca,« pripoveduje. Svoje življenje zato danes razume kot dve različni obdobji: pred začetkom meditacije in po njem. Prav sposobnost prisluhniti sebi označuje za eno najpomembnejših, a tudi najzahtevnejših življenjskih nalog. Ljudje se namreč po njegovih besedah pogosto izgubimo med pričakovanji okolice, lastnimi strahovi, željami in ustaljenimi vedenjskimi vzorci. Posledično težko prepoznamo, kaj si v resnici želimo.

Zakaj ostajamo v odnosih, ki nas ne osrečujejo?

Trtnik ugotavlja, da številni ljudje vztrajajo v nesrečnih odnosih predvsem zaradi strahu pred spremembami. Pogosto se oklepajo znanega, četudi jim to povzroča bolečino, saj se jim negotova prihodnost zdi še bolj zastrašujoča. »Ljudje ostajajo v odnosih ali situacijah, ker nimajo dovolj moči in poguma, da bi šli ven. Navezujejo se na neki navidezen občutek varnosti,« pojasnjuje. V partnerskih odnosih imajo pomembno vlogo tudi povsem praktične okoliščine, predvsem finančna odvisnost, stanovanjska problematika in pomanjkanje možnosti za samostojno življenje. Pogosto se pojavi tudi upanje, da se bodo težave sčasoma uredile same od sebe. Toda takšno odlašanje lahko zgolj podaljšuje nezadovoljstvo. »Kot noj, ki tišči glavo v pesek, upamo, da se bo stvar kar sama rešila. In odlašamo in odlašamo. V resnici pa se samo prah nabira, nič ni boljše,« opozarja.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Ob tem poudarja, da vsako nesoglasje še ne pomeni, da je odnos slab. Tudi med ljudmi, ki se imajo iskreno radi, prihaja do konfliktov, različnih pogledov in težkih obdobij. Pomembno je predvsem, kako se z njimi spoprijemajo. »Če imamo človeka še vedno radi, če se znamo konstruktivno in iskreno pogovarjati, iskati rešitve in smo spoštljivi v komunikaciji, potem so to običajni izzivi. Ni nujno, da se vedno strinjamo.« Povsem drugače je, kadar odnos postane trajen vir čustvene izčrpanosti, nezadovoljstva, sovraštva ali prizadetosti. Zlasti kadar sta posameznika težave že večkrat poskušala rešiti, vendar brez sprememb, je po njegovem mnenju čas za resen razmislek o prihodnosti odnosa.

Ljudje nas lahko izčrpajo 

Posebno pozornost Trtnik namenja ljudem, ki jih sam poimenuje »energijski paraziti« oziroma »energijske pijavke«. S tem izrazom v okviru svojega energijskega pristopa opisuje posameznike, ob katerih se drugi pogosto počutijo izčrpane, preslišane ali čustveno obremenjene. Kot značilen primer navaja pogovor z osebo, ki ves čas govori o sebi, svojih težavah in nezadovoljstvu, sogovorniku pa skorajda ne dovoli do besede. »Ko bi mi radi kaj povedali, pa tak človek nenadoma nima časa. V bistvu ga mi ne zanimamo,« pravi. Po njegovem prepričanju takšne osebe pogosto delujejo nezavedno, vendar jih to ne odvezuje odgovornosti za njihovo vedenje. Prepričan je tudi, da moramo odgovornost za zaščito lastnih meja prevzeti sami.

»Ljudje se prevečkrat ukvarjajo s tem, kakšen je nekdo drug, zakaj je tak in zakaj se ne spremeni. Najprej moramo pogledati vase in se vprašati, kaj lahko naredimo sami,« poudarja. Pojasnjuje, da po njegovem energijskem razumevanju takšni posamezniki drugim odvzemajo življenjsko energijo in nanje prenašajo svoja čustvena bremena. Gre za njegovo duhovno razlago odnosov, ne za znanstveno potrjen mehanizem odvzemanja energije.

Boštjan Trtnik FOTO: Matej Druznik
Boštjan Trtnik FOTO: Matej Druznik

Pomembno je postavljati meje 

Ena najpogostejših težav v odnosih je po Trtnikovem mnenju nezmožnost postavljanja jasnih osebnih meja. Številni se bojijo zavrnitve, konfliktov ali občutka krivde, zato raje ustrežejo drugim, tudi kadar s tem ravnajo v nasprotju z lastnimi potrebami. Trtnik meni, da so takšni vzorci pogosto povezani z vzgojo in izkušnjami iz otroštva. Ob tem opozarja, da smo po njegovem mnenju iz nekdaj pretirano stroge vzgoje prešli v drugo skrajnost, v kateri je postavljanje meja pogosto premalo dosledno. Posebej zanimivo pa je njegovo opažanje, kaj se zgodi, ko človek, ki je vse življenje ugajal drugim, nenadoma začne postavljati meje.

»Če nismo znali postavljati meja, so se ljudje, ki so z nami v odnosu, razvadili. Imajo informacijo, da je pri nas vse dovoljeno, in to lahko s pridom izkoriščajo,« pojasnjuje. Ko se takšno razmerje spremeni, se lahko pojavijo užaljenost, jeza, očitki in celo poskusi manipulacije. »Ko mi postavimo meje, imajo manjše koristi od nas. Zato se začnejo upirati,« meni Trtnik. Njihovo nezadovoljstvo po njegovih besedah ni nujno dokaz, da smo ravnali napačno, temveč je lahko tudi posledica tega, da smo prvič resnično poskrbeli zase. Velik vpliv na odrasle odnose Trtnik pripisuje otroštvu. Prepričan je, da ljudje pogosto nezavedno ponavljajo vzorce, ki so jih spoznali v primarni družini. Tako se lahko znajdejo v odnosih, ki so jim boleče znani, čeprav se v njih ne počutijo sprejete ali ljubljene.

»Če nismo nečesa razrešili s starši, z mamo ali očetom, potem lahko nezavedno pritegnemo partnerja, ki jima je podoben,« pojasnjuje. Takšne izkušnje po njegovem razumevanju predstavljajo priložnost, da človek prepozna lastne vzorce in jih začne spreminjati. Ob tem poudarja pomen hvaležnosti do staršev, vendar opozarja, da ta nikakor ne pomeni brezpogojnega sprejemanja škodljivega vedenja. Tudi v odnosih s starši je treba po njegovem prepričanju postaviti jasne meje, kadar se pojavljajo manipulacija, nespoštovanje ali čustveno izčrpavanje.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Smeh je res pol zdravja

Kaj pa svetuje človeku, ki se trenutno počuti izgubljenega, izčrpanega ali ujetega v nezadovoljujočem odnosu? Najprej predlaga iskren pregled lastnega življenja. Na list papirja naj posameznik zapiše, kako se počuti, kakšni so njegovi odnosi, kako je zadovoljen z delom in koliko prostora namenja dejavnostim, ki ga veselijo. Nato naj na drug list napiše, kakšno življenje si želi, na tretjega pa konkretne korake, s katerimi se lahko svoji viziji začne približevati. Drugi korak je skrb za telo. Trtnik poudarja pomen rednega gibanja na svežem zraku, razvijanja mišične moči in telesne prožnosti. Sam je naklonjen tudi jogi, ki je pomembno zaznamovala njegovo življenjsko pot. Njegov tretji nasvet pa je precej bolj sproščen. »Smej se. Smeh je pol zdravja in druga polovica je smeh,« pravi. Ljudem svetuje, naj si večkrat ogledajo zabaven film, poiščejo razloge za dobro voljo in si tudi v zahtevnih obdobjih dovolijo nekaj lahkotnosti.

Trtnik se z energijskim delom profesionalno ukvarja od leta 2009. Kot poudarja, ni psihoterapevt, temveč energijski terapevt. K njemu se po njegovih besedah obračajo ljudje, ki imajo težave v partnerskih in družinskih odnosih, s samozavestjo, občutkom lastne vrednosti, pa tudi posamezniki, ki se soočajo z različnimi življenjskimi zastoji. Pri svojem delu uporablja individualne in skupinske energijske transformacije ter podporo na daljavo. Pojasnjuje, da pri obravnavah uporablja intuicijo in energijske pristope, s katerimi želi ljudem pomagati pri razbremenjevanju čustvenih bremen. 

Posamezniki mu po obravnavah pogosto poročajo o večji sproščenosti, samozavesti in pogumu za življenjske odločitve. Med spremembami, ki jih opisuje, so tudi izboljšani odnosi, zamenjave službe in odločitve za odhod iz toksičnih razmerij. Čeprav se njegovo delo opira na duhovno razumevanje človeka, se skozi pogovor vedno znova vrača k preprostemu sporočilu: spremembe se začnejo takrat, ko si človek prizna, da z obstoječim načinom življenja ni zadovoljen, in je pripravljen za drugačno prihodnost tudi sam nekaj narediti. Kot poudarja Trtnik, si sprememb želi veliko ljudi, precej težje pa je zbrati pogum, da jih začnemo uresničevati.

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Novice  |  Slovenija
SPREGOVORILI STROKOVNJAKI

Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 14:06
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Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
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Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA

Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
22. 10. 2026 | 08:24
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Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
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Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
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Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
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Novice  |  Slovenija
PREGLED

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
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Novice  |  Slovenija
ZAPOSLENI

Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 13:18
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Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko je bil še dijak, je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo22. 10. 2026 | 08:27
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Novice  |  Slovenija
ZGODBA O VZPONU NA VRH

Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 14:21
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Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
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Razno
NOVOSTI

Velika sprememba za slovenska podjetja

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
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