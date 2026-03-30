Pod Poncami vrelo kot še nikoli: Nika Prevc pisala zgodovino, znani preplavili Planico (FOTO)

Zaključek letošnje Planice, ki se je odvil minuli konec tedna, je znova potrdil, da ta športni spektakel ni zgolj tekmovanje v smučarskih poletih, temveč eden največjih družabnih in kulturnih dogodkov v Sloveniji. Pod Poncami se je zbrala več desettisočglava množica navijačev, ki je ustvarila izjemno vzdušje – mešanico ponosa, evforije in pristnega navijaškega duha. Planica je bila tudi letos razprodana. Po ocenah organizatorjev se je v štirih dneh zbralo več kot 60.000 obiskovalcev, vrhunec pa je bil prav zaključni dan. Tribune in iztek letalnice bratov Gorišek so pokali po šivih, slovenske zastave so plapolale, glasba pa je odmevala daleč po dolini Tamar.

Ob vsakem poletu, daljšem od 235 metrov, so člani Ansambla Saša Avsenika tradicionalno zaigrali znamenito »Planica, Planica«, kar je dodatno podžgalo navijaško evforijo. Planica je tako še enkrat dokazala, da je več kot šport – je nacionalni praznik.

Nika Prevc – kraljica vikenda

Glavna junakinja vikenda je bila nedvomno Nika Prevc. Z izjemnim nastopom je osvojila prvo mesto in ob tem postavila še svetovni rekord, kar je sprožilo val navdušenja med domačimi navijači. Njena predstava je bila zgodovinska in simbol nove generacije slovenskih skakalcev. Njene uspehe so slavili številni, med njimi tudi Miha Hercog, ki je na družbenih omrežjih zapisal: »Naša legenda.«

Planica privabila številne znane obraze

Planica pa ni bila le prizorišče športnih dosežkov, temveč tudi zbirališče znanih osebnosti iz sveta športa, glasbe in zabave. Med njimi so bili Goran Dragić, nekdanji košarkarski as, Bojan Cvjetićanin, frontman skupine Joker Out, Vlado Kreslin, ki je na Instagramu zapisal: »Mali bogovi in Planica.«

Kamere so ujele politika Anžeta Logarja, Davida Coultharda, nekdanjega dirkača formule 1 in Željka Obradovića, legendarnega košarkaškega trenerja.

Tudi Uroš Zupan, direktor Smučarske zveze Slovenije, Melanja Korošec, podpredsednica SZS in podpredsednica skupine KJK Sports, Tomaž Šušteršič, generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica ter Luka Steiner, predsednik Smučarske zveze Slovenije so bili opaženi v Planici, kjer so spremljali vrhunske polete, uživali v izjemnem vzdušju in se družili med številnimi znanimi obrazi.

Glasbeno legendo Andreja Šifrerja je v Planici doletela tudi prav posebna čast, saj je Domnu Prevcu predal pokal in mu čestital.

Dogodek je spremljala tudi glasbenica Lea Sirk, ki je nastopila pred množico in zapisala: »Čustveno, res neverjetna izkušnja je bila odpeti pred toliko tisočglavo množico, pa še v izteku naše Planice. Punce smo pokazale svoja krila.«

Domen Prevc – ambasador Slovenije

Poseben trenutek vikenda je bil povezan tudi z Domnom Prevcem, ki je postal ambasador blagovne znamke I feel Slovenia in Kobilarna Lipica. Ob tem je povedal: »Slovenija zame ni le kraj, od koder prihajam, ampak prostor, kjer najdem energijo, mir in navdih.« Njegova nova vloga simbolizira povezovanje športa, tradicije in promocije Slovenije v svetu.

Planica – več kot šport

Planica tudi letos ni razočarala. Združila je vrhunske športne dosežke, nepozabno glasbo, množico znanih obrazov in predvsem ljudi, ki vsako leto znova ustvarijo tisto posebno energijo. Ko se je zadnji polet zaključil in so se zastave počasi umirile, je ostal občutek ponosa – da imamo dogodek, ki presega meje športa in povezuje celoten narod.