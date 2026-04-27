Podaljšan vikend znanih Slovencev: eksotične plaže, hrvaško morje in mondene prestolnice

Konec tedna, ki se bo v ponedeljek podaljšal zaradi dneva upora proti okupatorju, je marsikdo izkoristil za oddih, med njimi seveda tudi znani Slovenci. Družbena omrežja so preplavile fotografije sončnih plaž, morskih razgledov in gorskih poti. Nekateri so pobegnili na mestne oddihe, drugi ostali bližje naravi.

Pevka Rebeka Dremelj je sledilce razveselila s prizorom z razkošne peščene plaže. Pod palmami se je nastavljala sončnim žarkom, sproščena in nasmejana. Kje natančno si polni baterije, ni razkrila, a fotografija govori sama zase: tokrat je izbrala eksotiko in popoln odklop.

Povsem drugačno kuliso si je izbrala Alenka Bratušek. Odpravila se je v hribe, kjer jo je obsijalo pomladno sonce. Ob fotografiji je zapisala: »Narava vedno pomaga najti pravo perspektivo.« Mir, razgledi in svež zrak so torej njen recept za kratek pobeg iz vsakdanjega vrveža.

Nekdanji poslanec SD Jani Prednik se je odpravil na morje. V družbi izbranke Sare in kužka uživa v hrvaškem Biogradu na Moru. Na fotografijah sta nasmejana, sproščena, brezskrbno poležavata na soncu. Ob tem je zapisal: »Vsako poletje načrtujem, da ne bom delal nič. To je moj pravi sanjski scenarij, da počivam ob morju. Morje je zdravilo za vse.« Gre za misel, ki jo pogosto pripisujejo dalmatinskemu načinu življenja, avtor pa ni jasno znan, saj gre za ljudski, večkrat citiran rek.

Jani Prednik na morju s svojo Saro. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Vplivnica Katarina Benček se je odpravila nekoliko dlje od doma. Z možem in otrokom dopustuje v Monaku. V videu, kjer urejeni in nasmejani mahajo v kamero, je poudarila: »Ko si v Monte Carlu … je pomembno, kako si oblečen.« Eleganca in bleščavost kneževine očitno narekujeta tudi dopustniški slog.

Mirnejši, a nič manj slikovit prizor je delila Nives Orešnik. Zagrabila je veslo in se podala na sup, lokacije pa ni razkrila. Bleščeča morska voda v svežem soncu je bila videti naravnost idilično. Včasih je za popoln odklop pač treba loviti ravnotežje na vodni gladini.

Ob bazenu pa dneve preživlja nekdanja udeleženka šova Sanjska ženska Katarina Hrestak Posavec. Jeseni je pri 44 letih drugič postala mama, zdaj pa med sledilce redno deli nežne trenutke z dojenčkom, in tokrat ni nič drugače.