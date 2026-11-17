»Včasih ti kolesarstvo da več kot le zmage,« je v današnji objavi na Instagramu zapisal Tadej Pogačar. Kot pravi, je zdaj čas, da spet postane resen, pred tem pa je »preživel nekaj lepih trenutkov po svetu«. Med njimi je izpostavil poroko irskega kolesarja Eddieja Dunbarja in njegove dolgoletne partnerice Niamh O’Keefe.

Mladoporočencema se je zahvalil za povabilo na njun »posebni vikend«, ki ga je preživel v družbi Urške Žigart. »Ja, irske poroke so dolge!« je pristavil. Pogačarjeva objava na Instagramu

Prijateljstvo se je spletlo v Monaku

Pogačar in Dunbar živita v Monaku, kjer pogosto trenirata skupaj, družita pa se tudi s partnericama. Dunbar je že lani za kolesarski medij Velo povedal, da sta s Pogačarjem dobra prijatelja tudi zunaj kolesarstva. Po poročanju istega medija je bila poroka za Pogačarja in Žigartovo prvi obisk Irske. Med svati je bil tudi nekdanji zmagovalec dirke po Franciji Geraint Thomas.

Med tekom ga je prepoznal domačin

Pogačarja so v okolici Killarneyja opazili na gorskem kolesu, pozneje pa ga je med tekom po narodnem parku srečal irski kolesar Anto Cronin. Prosil ga je za skupno fotografijo, med pogovorom pa mu je Pogačar povedal, da mu je prav narodni park najljubši del Killarneyja.