Poglejte, kaj je o Gregorju (Kmetija) povedala njegova lepa Patricija: »Nisem si mislila, da boš prišel tako daleč«

Po zadnjem dvoboju v resničnostnem šovu Kmetija se je od tekmovanja poslovil Gregor, ki je v letošnji sezoni po mnenju ostalih tekmovalcev, sodil med favorite. V areni se je pomeril z Igorjem, vendar mu je zmaga za las ušla, zato je moral posestvo zapustiti.

Gregor je na Kmetiji veljal za vztrajnega in delavnega tekmovalca, kar se je odražalo tudi v njegovem odnosu do nalog in ostalih tekmovalcev. Po njegovem odhodu domov se je oglasila njegova partnerka. V zapisu na družbenih omrežjih je poudarila, da je ponosna na njegovo pot v šovu in na to, kar je pokazal pred kamerami. Med drugim je zapisala: »Nikoli si nisem mislila, da boš prišel tako daleč,« ter dodala, da je skozi celoten šov dokazal svojo vztrajnost in pripravljenost na izzive.

Ganljiv zapis.

Izpostavila je tudi, da je tekmovanje prineslo številne preizkušnje, tako v samem šovu kot v njunem zasebnem življenju. Kljub temu meni, da je Gregor ohranil lastne vrednote: »Ponosna sem nate, kaj si pokazal in dokazal,« je zapisala. Ob tem je poudarila, da izid dvoboja ne zmanjšuje njegovega dosežka. Po njenih besedah je za domače in najbližje ostal zmagovalec, ne glede na razplet tekmovanja.