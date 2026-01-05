Poglejte, kaj je počel Luka Dončić z očetom v adrenalinskem parku (FOTO)

Po fantastični predstavi na košarkarskem parketu je Luka Dončić našel čas za zabavo in sprostitev v Disneylandu, kjer je v družbi svojega očeta Saše užival v adrenalinskih vožnjah. Ljubljančan je v preteklem večeru poskrbel za novo zmago Los Angeles Lakersov, ko je s 36 točkami, devetimi skoki in osmimi podajami popeljal svojo ekipo do zmage nad Memphisom (120:114). Čeprav ameriški mediji poročajo, da Dončić igra z bolečinami zaradi poškodbe levega komolca, se to ni poznalo pri njegovih potezah.

Luka in Saša Dončić sredi strmega spusta. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Luka je bil ključen za uspeh, saj je dve minuti pred koncem tekme zadel dve odločilni trojki, s katerima je tako rekoč zapečatil usodo grizlijev. Po tej epski zmagi se je odločil za malo drugačno vrsto sprostitve – obisk adrenalinskega parka. Kot je objavil na Instagramu, sta se z očetom Sašem podala v park ter se ob hitrih spustih in obračanjih zelo zabavala. Najverjetneje gre za tobogan Incredicoaster v Disney California Adventure Parku.

Dončić je znova dokazal, da je ne samo športnik svetovnega razreda, ampak tudi mlad človek, ki zna uživati v življenju tako na igrišču kot zunaj njega.