SPROSTITEV

Poglejte, kaj je počel Luka Dončić z očetom v adrenalinskem parku (FOTO)

Luka Dončić očitno potrebuje nekaj zabave in adrenalina, da ohrani svoj pozitivni duh ter ga prinaša na košarkarsko igrišče.
 FOTO: Sam Hodde Getty Images Via Afp
 FOTO: Sam Hodde Getty Images Via Afp
N. Č.
 5. 1. 2026 | 12:25
 5. 1. 2026 | 12:56
1:24
A+A-

Po fantastični predstavi na košarkarskem parketu je Luka Dončić našel čas za zabavo in sprostitev v Disneylandu, kjer je v družbi svojega očeta Saše užival v adrenalinskih vožnjah. Ljubljančan je v preteklem večeru poskrbel za novo zmago Los Angeles Lakersov, ko je s 36 točkami, devetimi skoki in osmimi podajami popeljal svojo ekipo do zmage nad Memphisom (120:114). Čeprav ameriški mediji poročajo, da Dončić igra z bolečinami zaradi poškodbe levega komolca, se to ni poznalo pri njegovih potezah.

Luka in Saša Dončić sredi strmega spusta. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram
Luka in Saša Dončić sredi strmega spusta. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Luka je bil ključen za uspeh, saj je dve minuti pred koncem tekme zadel dve odločilni trojki, s katerima je tako rekoč zapečatil usodo grizlijev. Po tej epski zmagi se je odločil za malo drugačno vrsto sprostitve – obisk adrenalinskega parka. Kot je objavil na Instagramu, sta se z očetom Sašem podala v park ter se ob hitrih spustih in obračanjih zelo zabavala. Najverjetneje gre za tobogan Incredicoaster v Disney California Adventure Parku.

Dončić je znova dokazal, da je ne samo športnik svetovnega razreda, ampak tudi mlad človek, ki zna uživati v življenju tako na igrišču kot zunaj njega.

13:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSLEDICE

Sneg terjal življenje: žensko ubilo podrto drevo

Na Balkanu tudi danes težave zaradi sneženja.
5. 1. 2026 | 13:11
13:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BRAJICA

Ko vid oslabi ali izgine: branje z dotikom

Ko vid oslabi ali izgine, se človeku ne zapre le pogled na svet, pogosto se začne tiho zapiranje vrat do informacij, izobraževanja, vsakdanje samostojnosti; brajica omogoča vključenost v družbo.
5. 1. 2026 | 13:10
13:00
Lifestyle  |  Polet
POSKUSIMO TUDI MI

Pol litra vode na dan več. Kaj se zgodi, če redno pijemo več tekočine

Redno pitje več vode lahko izboljša zbranost, videz kože in uravnavanje telesne temperature. Preverite, kaj se zgodi že v dveh tednih.
Miroslav Cvjetičanin5. 1. 2026 | 13:00
12:45
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNI DOGODEK

Že 31. so nazdravili pod gladino (FOTO)

Tradicionalnega dogodka ob Velenjskem jezeru se je udeležilo 13 potapljačev. Najstarejši je bil 75-letni upokojeni učitelj tehnike.
Jože Miklavc5. 1. 2026 | 12:45
12:15
12:15
SLOVO
SLOVO

Umrl je Alojz Černe

5. 1. 2026 | 12:15
5. 1. 2026 | 12:15

