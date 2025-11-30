Poglejte, kaj je Slavko Roškar dobil v dar na prižigu lučk. Težko bi mu dali bolj primerno darilo (VIDEO)

Slavko Roškar, oče radijskega voditelja Roberta Roškarja, je včeraj na prižigu njegovih prazničnih lučk dobil v dar veliko škatlo. Da so v njej lučke, je razkril že mariborski župan Saša Arsenovič, ki se je tudi udeležil prižiga. Smo pa lahko danes v videu, ki ga je objavil Robert Roškar, bolj nazorno videli, kaj vse je bilo v škatli. V njej je bilo kar nekaj stvari, in sicer različne lučke, poleg njih pa tudi več knjig o lučkah. Zdi se, da je jasno, kje bodo te lučke prihodnje leto pristale. Na ali v okolici bloka, v katerem živi Slavko.

Če vam videa ne pokaže, osvežite spletno stran.

Na včerajšnjem prižigu Slavkovih lučk se je, tako kot že lani, zbralo veliko ljudi. Slavko je zanje predvidel tudi posebno parkirno mesto, ki je nekaj minut peš hoje od bloka, v katerem živi. Njegova želja je bila, da bi se prižiga lučk enkrat udeležil tudi mariborski župan, kar se mu je letos uresničilo. Verjetno je koga presenetil tudi prihod slovenskih glasbenikov. Na prizorišče je prišla skupina Polkaholiki in Rok Piletič, ki so s svojo glasbo poskrbeli, da je bilo še bolj zabavno.

Slavko je v svojem govoru povedal, da je letos lučkam dal ime »božične lučke za mir«. Želi, da bi bil december do silvestrovega brez petard.

