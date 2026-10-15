Poglejte, kaj je znani slovenski profesor javno sporočil o svoji ženi (FOTO)

Priznani slovenski profesor in strokovnjak za odnose z javnostmi Dejan Verčič je na družbenem omrežju Facebook delil veselo novico o uspehu svoje žene Ane Tkalac Verčič. Hrvaška znanstvenica se je ponovno uvrstila med dva odstotka najvplivnejših raziskovalcev na svetu. Njegova objava pa ni pritegnila pozornosti le zaradi njenega znanstvenega dosežka, temveč tudi zaradi kratkega, a zelo osebnega ljubezenskega sporočila.

»Ana je spet na Stanfordovi lestvici 2 % najvplivnejših znanstvenikov na svetu! Ta na podlagi citiranosti raziskav pokaže, čigavo delo najbolj odmeva v znanstveni skupnosti in na koga se drugi raziskovalci opirajo pri svojem delu. In jaz sem njen mož. Ponosen.«

S temi besedami je, eden najbolj prepoznavnih slovenskih strokovnjakov za odnose z javnostmi in strateško komuniciranje, javno izrazil občudovanje do svoje žene. Njena ponovna uvrstitev na mednarodno znanstveno lestvico pomeni priznanje odmevnosti njenega raziskovalnega dela. Da ne gre za osamljen uspeh, potrjuje tudi podatek, da je bila na to lestvico uvrščena že leta 2023.

Spoznala sta se zaradi znanosti, nato se je rodila ljubezen

Zgodba zakoncev Verčič je zanimiva tudi zato, ker ju je povezalo prav področje, na katerem sta pozneje oba ustvarila uspešni mednarodni karieri. Dejan Verčič je v intervjuju za srbsko revijo CorD leta 2024 pripovedoval, da je Ana kot Fulbrightova štipendistka raziskovala na ameriški Univerzi Maryland. Pred vrnitvijo domov ji je profesor James E. Grunig, ena najpomembnejših osebnosti na področju raziskovanja odnosov z javnostmi, predlagal, naj obišče Ljubljano, kjer deluje strokovnjak s podobnimi raziskovalnimi zanimanji. Ta strokovnjak je bil Dejan Verčič. Iz strokovnega poznanstva se je razvila ljubezenska zgodba in leto pozneje sta se poročila.

V istem intervjuju se je Verčič pošalil tudi na račun njunega zakona. Povedal je, da ga žena primerja s Forrestom Gumpom, saj naj bi iz škatle čokolad dobil najslajši košček. Nato je hudomušno dodal, da je morda pravzaprav ona izbrala njega. Zakonca sta skupaj že več kot dvajset let. Verčič je namreč v intervjuju za Marketing magazin oktobra 2022 povedal, da sta bila takrat poročena že dvajset let in da imata dva skoraj odrasla otroka.

Pojasnil je tudi, da je njegovo življenje razpeto med Ljubljano in Zagrebom. V slovenski prestolnici ima predvsem poklicno bazo, v Zagrebu, od koder prihaja Ana, pa zasebno življenje.

Povezuje ju družina in raziskovanje

Čeprav sta oba uspešna in mednarodno priznana strokovnjaka, ju torej ne povezujeta le zakon in družina, temveč tudi skupna raziskovalna zanimanja. Skupaj objavljata znanstvene prispevke. Leta 2026 sta tako v reviji Journal of Public Relations Research objavila raziskavo o povezavah med internim komuniciranjem, zavzetostjo zaposlenih in zadovoljstvom z življenjem.

Dejan Verčič je SICER profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, raziskovalec, svetovalec in podjetnik. Doktoriral je na ugledni London School of Economics and Political Science, bil Fulbrightov štipendist in deloval na univerzah v številnih državah. Slovenska javnost ga pozna tudi kot strokovnjaka za odnose z javnostmi ter komentatorja družbenega in političnega dogajanja. Njegova karierna pot je izjemno razgibana. Leta 1991 je sodeloval pri ustanovitvi Slovenske tiskovne agencije in postal njen prvi direktor. Pozneje je sodeloval pri razvoju komunikacijske skupine Pristop, danes pa je partner v družbi Herman & partnerji.

Ana Tkalac Verčič je redna profesorica na Katedri za marketing Ekonomske fakultete Univerze v Zagrebu, kjer je zaposlena od leta 1997.Diplomirala in magistrirala je iz psihologije, doktorirala pa na zagrebški ekonomski fakulteti. Tudi sama je bila Fulbrightova štipendistka v Združenih državah Amerike. Raziskovalno se posveča odnosom z javnostmi, oglaševanju, marketinškemu in internemu komuniciranju. Je avtorica številnih znanstvenih del in prejemnica strokovnih priznanj. Med drugim je leta 2016 prejela nagrado Mijo Mirković za univerzitetni učbenik o odnosih z javnostmi.