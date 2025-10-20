Poglejte, kaj si je Golob pred srečanjem z Macronom predvajal v avtu (FOTO)

Slovenski premier Robert Golob je ob 8. uri zjutraj na Instagramu presenetil z nekoliko neobičajnim vpogledom v svoj protokolarni dan. Med vožnjo na vrh MED9 v Portorožu je objavil fotografijo iz službenega avtomobila, kjer se povsem zbran pripravlja na enega najpomembnejših mednarodnih dni v mandatu. Ob tem pa posluša enega izmed najuspešnejših glasbenikov vseh časov Eltona Johna.

Na fotografiji, ki je nastala ob 7.43, premier Golob sedi v zadnjem delu vozila, v rokah drži dokumenti, v ozadju pa se predvaja skladba Eltona Johna in njegov hit I Don’t Wanna Go On with You Like That (Ne želim si več nadaljevati s teboj na tak način, op.a).

Morda je premier le naključno izbral Eltona Johna, a glede na to, da se je danes srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, bi lahko kdo hudomušno pripomnil, da je z omenjenim verzom že vnaprej pošiljal diplomatsko opozorilo. Seveda v šali – saj si oba za skupno mizo želita predvsem evropske harmonije, ne pa razhodnega refrena.

Današnje srečanje vlada opisuje kot enega najpomembnejših mednarodnih dogodkov zadnjih desetletij v Sloveniji. Golob namreč v Portorožu gosti Macrona, poleg njega pa tudi politične voditelje držav sredozemskega dela Evropske unije.

FOTO: Zaslonski posnetek

V Slovenijo so tako na obisk prišli voditelji držav Pedro Sánchez (Španija), Kiriakos Micotakis (Grčija), Luis Montenegro (Portugalska), Robert Abela (Malta), Nikos Hristodulides (Ciper), Andrej Plenković (Hrvaška), Italijo na srečanju predstavlja zunanji minister Antonio Tajani.

V Portorož pa je prispela tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki se je že pred začetkom zasedanja srečala z Golobom na delovnem zajtrku.

Po vrhu: Macron še v Koper in Ljubljano

Ko se bo vrh MED9 zaključil, bo francoski predsednik Emmanuel Macron nadaljeval obisk v Sloveniji – najprej v Kopru, jutri pa še v Ljubljani. Gre za prvi obisk voditelja države, ki je eden najtesnejših gospodarskih partnerjev Slovenije, poleg tega pa državi delita številne skupne poglede na globalne politične teme.

Čeprav je Golob s svojo objavo želel očitno pokazati predanost delu še pred osmo zjutraj, je pozornost med družbenimi omrežji sprožila prav glasbena spremljava. Politik s slušalkami, Elton John v ozadju in uvod v vrhunsko diplomatsko srečanje – prizor, ki ga ne vidimo pogosto.