MELANIA BI JI ZAVIDALA

Poglejte Kajo iz šova Sanjski moški v obleki, kot bi stopila naravnost iz Bele hiše (FOTO)

Gledalci so nad Kajo Cesar navdušeni.
Kaja Casar FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Kaja Casar FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 26. 2. 2026 | 10:54
 26. 2. 2026 | 11:30
1:43
Na snemanjih aktualne sezone hrvaškega resničnostnega šova Gospodin Savršeni je Kaja Casar ponovno dokazala, da zna pritegniti pozornost — tokrat s svojo modno izbiro. Na Instagramu je objavila fotografijo s snemanja, kjer je oblečena v dolgo, elegantno, a precej razgaljeno svečano obleko v srebrnem sijaju, ki je odsev svetlobe ujela na popoln način in ustvarila občutek prave filmske scene. Spletne oči so hitro povezale njen videz z Melanio Trump, prvo damo ZDA, ki je pred kratkim na tradicionalni večerji guvernerjev v Beli hiši nosila srebrne hlače, prav tako v kovinskem lesku. Medtem ko je Melania izbrala elegantno minimalistično kombinacijo s hlačami in bluzo, je Kaja izbrala večerno dramatičnost dolge obleke, ki se je popolnoma ujemala z glamurjem televizijskega snemanja.

V zadnji epizodi šova je Kaja potrdila svoje mesto med favoritkami — na zasebni zmenek ena na ena jo je namreč povabil eden od sanjskih moških, Karlo. Po daljšem intimnem pogovoru, v katerem je izrazil, da se ob njej počuti najbolj sproščeno in da z njo lahko komunicira brez zadržkov, je sledil prvi poljub sezone, izven vile in brez prisotnosti ostalih tekmovalk. Kaja je znana po svoji sproščenosti, iskrenem pristopu in sposobnosti, da s svojo energijo navduši tako tekmovalce kot gledalce. Poleg romantičnih trenutkov v šovu izstopa tudi s svojim modnim slogom – od drznih večernih oblek do elegantnih vsakodnevnih kombinacij, ki jih pogosto deli na svojih družbenih omrežjih.

11:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV OŠKODOVANCEM

Je kateri od teh predmetov vaš? Dobite jih pri dolenjskih policistih (FOTO)

Preverite fotografije.
26. 2. 2026 | 11:57
11:45
Bulvar  |  Domači trači
ODPRTJE NOVE RESTAVRACIJE

Ano Roš s Princem opazili na sprehodu po poreški promenadi: poglejte, kam se odpravlja (FOTO)

Poreč je očitno pripravljen na slovensko velemojstrico kuharskih veščin. Terasa je že polna, priprave tečejo, ekipa pa se pripravlja na veliko odprtje nove restavracije JAZ Ane Roš. Kot didžejka naj bi nastopila Anina hčerka Eva Klara.
Nina Čakarić26. 2. 2026 | 11:45
11:36
Novice  |  Svet
BHRT

Nacionalna televizija prekinila program! Od 7. ure je mogoče videti le tole obvestilo

BHRT programa ne predvaja, da bi opozorila na nakopičene dolgove, ki ogrožajo njen obstoj.
26. 2. 2026 | 11:36
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Pozabite na kuhanje testenin v vodi: pripravite jih kot rižoto in okus vas bo presenetil

Tehnika, zaradi katere so testenine še bolj kremaste in okusne, nam pa ni treba dodajati smetane in sirčkov.
Mateja Delakorda26. 2. 2026 | 11:30
11:25
Video
Bulvar  |  Zanimivosti
KO LETIJO CELO STOLI ...

Mislite, da je pri nas v predvolilni bitki hudo? Poglejte si, kako to delajo Arabci! (VIDEO)

Posnetek političnih soočenj na arabskih televizijah je nasmejal ves svet.
26. 2. 2026 | 11:25
11:02
Novice  |  Svet
ZADNJE URE

To je vila, v kateri je razvpiti šef narkokartela preživel zadnje ure: hrana na mizi, zdravila, oltar ... (FOTO)

Fotografije iz vile ubitega vodje narkokartela razkrivajo, kako je preživel zadnje ure svojega življenja.
26. 2. 2026 | 11:02

