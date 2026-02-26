Poglejte Kajo iz šova Sanjski moški v obleki, kot bi stopila naravnost iz Bele hiše (FOTO)

Na snemanjih aktualne sezone hrvaškega resničnostnega šova Gospodin Savršeni je Kaja Casar ponovno dokazala, da zna pritegniti pozornost — tokrat s svojo modno izbiro. Na Instagramu je objavila fotografijo s snemanja, kjer je oblečena v dolgo, elegantno, a precej razgaljeno svečano obleko v srebrnem sijaju, ki je odsev svetlobe ujela na popoln način in ustvarila občutek prave filmske scene. Spletne oči so hitro povezale njen videz z Melanio Trump, prvo damo ZDA, ki je pred kratkim na tradicionalni večerji guvernerjev v Beli hiši nosila srebrne hlače, prav tako v kovinskem lesku. Medtem ko je Melania izbrala elegantno minimalistično kombinacijo s hlačami in bluzo, je Kaja izbrala večerno dramatičnost dolge obleke, ki se je popolnoma ujemala z glamurjem televizijskega snemanja.

V zadnji epizodi šova je Kaja potrdila svoje mesto med favoritkami — na zasebni zmenek ena na ena jo je namreč povabil eden od sanjskih moških, Karlo. Po daljšem intimnem pogovoru, v katerem je izrazil, da se ob njej počuti najbolj sproščeno in da z njo lahko komunicira brez zadržkov, je sledil prvi poljub sezone, izven vile in brez prisotnosti ostalih tekmovalk. Kaja je znana po svoji sproščenosti, iskrenem pristopu in sposobnosti, da s svojo energijo navduši tako tekmovalce kot gledalce. Poleg romantičnih trenutkov v šovu izstopa tudi s svojim modnim slogom – od drznih večernih oblek do elegantnih vsakodnevnih kombinacij, ki jih pogosto deli na svojih družbenih omrežjih.

