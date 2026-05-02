Poglejte, kako je 53-letna Slovenka na 2875 metrih pozirala v kopalkah: »Ni me zeblo« (FOTO)

Na vrhu smučišča v italijanskem Livignu, na nadmorski višini 2875 metrov, je nastala fotografija, ki je v zadnjih dneh pritegnila precej pozornosti na družbenih omrežjih. Na njej 53-letna Maja Lampe iz Kranja pozira v kopalkah in smučarskih čevljih, kar ustvarja izrazit kontrast z zasneženo gorsko kuliso.

Kot pojasnjuje, ideja za fotografijo ni bila načrtovana. »Fotografija je nastala precej spontano - dan je bil res sončen, razmere na vrhu odlične, in v tistem trenutku se mi je zdela zabavna ideja, da naredimo nekaj drugačnega,« pravi. Ob tem poudarja, da ni šlo za vnaprej pripravljen koncept: »Šlo je bolj za trenutek dobre energije in sproščenosti na smučišču.«

Maja Lampe. FOTO: Osebni arhiv

Če je fotografija koga nasmejala ali mu polepšala dan, pa toliko lepše.

Razmere na vrhu so bile po njenih besedah sicer zimske, vendar ne pretirano zahtevne. »Temperatura je bila okoli ničle, ampak zaradi sonca in brezvetrja mraz sploh ni bil tako izrazit - pravzaprav me ni zeblo,« pojasnjuje. Dodaja, da so bile okoliščine tistega dne ključne: »Dan je bil res sončen, razmere na vrhu pa odlične.«

Fotografija je po objavi naletela na precejšen odziv, ki ga sama ni pričakovala. »Odziv na družbenih omrežjih me je kar presenetil - nisem pričakovala, da bodo fotografije pritegnile toliko pozornosti. Zame je to predvsem zabaven trenutek in spomin na res lep smučarski dan.« Ob tem dodaja, da v fotografiji vidi tudi preprost vidik sproščenosti. »Mogoče pa tudi kot opomnik, da si je kdaj dobro dovoliti malo spontanosti in uživanja v trenutku,« pravi. »Včasih ravno takšni nepričakovani trenutki ustvarijo najlepše zgodbe.«