Včasih je za otroško srečo dovolj že kratek pogled na človeka, ki ga občuduješ. Toda desetletna Mila, hčerka priljubljene plesalke Nadiye Bychkove, je doživela precej več, kot si je upala pričakovati. Na londonski premieri nove hollywoodske komedije Focker In-Law je namreč spoznala svojo veliko vzornico, svetovno znano pevko in igralko Ariano Grande, ki si je kljub številnim obveznostim vzela čas zanjo. Srečanje je bilo za deklico tako posebno, da ga je pozneje označila za najlepši dan svojega življenja.

Plesalka, ki je dolga leta zastopala Slovenijo na mednarodnih plesnih tekmovanjih, danes pa svojo kariero nadaljuje v Veliki Britaniji, je utrinke dogodka delila na Instagramu. Ob posnetku je razkrila, kako se je pravzaprav začela zgodba, ki je njeni hčerki pričarala nepozaben večer. »Mami, lahko grem s tabo na premiero? Rada bi samo malo pokukala in videla Ariano. Saj veš, kako zelo jo imam rada,« je po Nadiyinih besedah dejala Mila, preden sta se odpravili na dogodek. Ariana Grande se ni zadovoljila zgolj s pozdravom, temveč se je z Milo tudi pogovorila, ji namenila objem in se podpisala v njen mali dnevnik. »Hvala, ker si bila tako prijazna do Mile in si si vzela čas, da se je počutila tako posebno,« je zapisala ob posnetku srečanja.

S Slovenijo jo povezuje tudi družina

»Prepričana sem, da vsak starš razume, kakšen občutek je gledati svojega otroka, ko tako zažari od sreče,« je še zapisala plesalka in razkrila, da je Mila srečanje označila za najlepši dan svojega življenja. Nepozabno srečanje se je zgodilo 18. novembra na londonskem Leicester Squaru, kjer je potekala britanska premiera komedije Focker In-Law, novega dela priljubljene filmske franšize, ki se je začela s komedijo Njeni tastari. Poleg Ariane Grande so se premiere udeležili tudi številni drugi zvezdniki, med njimi Robert De Niro, Ben Stiller in Beanie Feldstein. Na rdeči preprogi sta pozornost pritegnili tudi Nadiya in Mila, ki sta se skupaj udeležili slavnostnega dogodka.

Nadiya Bychkova je slovenski javnosti dobro znana, saj je vrsto let uspešno nastopala za Slovenijo in osvajala najvišja mesta na mednarodnih plesnih tekmovanjih. Njena kariera jo je pozneje odpeljala v Veliko Britanijo, kjer je zaslovela tudi s sodelovanjem v priljubljenem televizijskem plesnem šovu Strictly Come Dancing. S Slovenijo jo poleg športne preteklosti povezuje tudi družina. Mila se ji je rodila v razmerju z nekdanjim slovenskim nogometašem Matijo Škarabotom. Kot smo na Slovenskih novicah že poročali, sta se nekdanja partnerja razšla, vendar sta poudarila, da jima je skupna skrb za hčerko najpomembnejša.