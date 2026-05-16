Poglejte, kako je poslancu Levice ušla Tina Gaber (VIDEO)

Med razpravo v državnem zboru je poslanec Levice Vladimir Šega z nenamernim spodrsljajem pritegnil pozornost poslancev. Med govorom o delavskih pravicah je namreč pomotoma omenil Tino Gaber namesto poslanke Tine Brinovec, kar je v dvorani sprožilo smeh.

Do zamenjave je prišlo v delu razprave, ko je Šega pojasnjeval stališča glede zakonodajnega predloga. »Eno je že omenila Tina Gaber … Tina Brinovec, pardon!« se je hitro popravil po napačni navedbi. Njegov lapsus je spremljala spontana reakcija poslancev, ki so se na trenutek odzvali s smehom, nato pa se je razprava nadaljevala.

Vladimir Šega je sicer poslanec Levice, ki v državnem zboru pogosto nastopa v razpravah o socialnih in delavskih vprašanjih. Tokrat je govoril o predlogu zakonodaje, ki po njegovem mnenju posega v temeljne delavske pravice, pri čemer je izpostavljal tudi že izražena stališča drugih poslancev. Tina Brinovec pa je poslanka državnega zbora, ki v parlamentarnih razpravah sodeluje pri obravnavi zakonodajnih predlogov, med drugim tudi na področju socialne in delovne zakonodaje.