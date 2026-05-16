Poglejte, kako je poslancu Levice ušla Tina Gaber (VIDEO)

Galerija
Med razpravo v državnem zboru je poslanec Levice Vladimir Šega z nenamernim spodrsljajem pritegnil pozornost poslancev. Med govorom o delavskih pravicah je namreč pomotoma omenil Tino Gaber namesto poslanke Tine Brinovec, kar je v dvorani sprožilo smeh.
Do zamenjave je prišlo v delu razprave, ko je Šega pojasnjeval stališča glede zakonodajnega predloga. »Eno je že omenila Tina Gaber … Tina Brinovec, pardon!« se je hitro popravil po napačni navedbi. Njegov lapsus je spremljala spontana reakcija poslancev, ki so se na trenutek odzvali s smehom, nato pa se je razprava nadaljevala.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.