Poročali smo že, da se premier Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša mudi v Ankari, kjer poteka vrh zveze Nato. Že ob prihodu v Turčijo sta doživela lep sprejem na letalčišču in se v torek zvečer udeležila večerje, ki jo je gostil predsednik Turčije Recep Tayyip Erdoğan.

FOTO: Murat Kula Afp

Ob tem so na vladi poskrbeli za posnetke sprejema soproge predsednika vlade pri gostiteljici soprogi predsednika Turčije Emine Erdogan pred začetkom damskega programa ob vrhu zveze NATO.

Soproga slovenskega premierja je tja prišla oblečena v popolnoma v belo in zablestela.