Poglejte, kako lepa je izbranka nekdanjega ministra Klemna Boštjančiča: tokrat je ni skrival pred fotografi (FOTO)

Nekdanji podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič, ki se namerava na prihajajočih lokalnih volitvah potegovati za županski stolček v Ljubljani, je minuli petek pritegnil pozornost tudi zunaj političnih krogov. Na premieri Wagnerjeve opere Tannhäuser v Slovenskem narodnem gledališču Maribor se je namreč pojavil v družbi postavne Sanje Savić, ki jo že nekaj časa omenjajo kot njegovo novo srčno izbranko. Gre za 45-letno magistrico pravnih znanosti, ki ima za seboj več kot dve desetletji delovnih izkušenj v mednarodnem okolju. Čeprav sta se Boštjančič in Savićeva v mariborski javnosti pojavila že pred tem, sta tokrat prvič skupaj stopila pred fotografske objektive.

Sanja Savić in Klemen Boštjančič. FOTO: Mp Produkcija/pigac.si

O njuni ljubezni se govori že nekaj časa

Po Boštjančičevi ločitvi so ga s Savićevo začeli povezovati že februarja lani, vendar nekdanji minister svojega zasebnega življenja doslej ni posebej izpostavljal. Njuno skupno pojavljanje na enem od odmevnejših kulturnih dogodkov v štajerski prestolnici je zato znova vzbudilo zanimanje. Čeprav njune zveze javno nista izrecno potrdila, sta s skupnim prihodom in poziranjem pred objektivi pokazala, da se druženju na očeh javnosti ne izogibata več.

Zanimivo je tudi naključje, da sta se pojavila prav na premieri opere, ki pripoveduje o ljubezni, strasti in razpetosti med čutnimi željami ter duhovnimi vrednotami. Ljubezenska zgodba se je tako odvijala na odru, nekaj pozornosti pa je pritegnilo tudi dogajanje med občinstvom.