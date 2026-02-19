Poglejte, kako prisrčno sta Robertu Roškarju starša zapela »Vse najboljše« (VIDEO)

Danes svoj 45. rojstni dan praznuje priljubljeni radijski voditelj Robert Roškar, ki je znan po svojih energičnih in zabavnih oddajah na Radiu 1, predvsem po Šou domov, kjer vsako jutro nagovarja poslušalce z izvirnim humorjem in duhovitimi komentarji. Za ta posebni dan je s sledilci delil ganljiv videoposnetek, v katerem mu starša zapojeta pesem Vse najboljše in mu zaželita čudovit praznik. Kot je razvidno iz objave, praznuje svoj jubilej v Dubaju. Ob svojem jubileju je Robert prejel številna voščila tudi od sledilcev in znanih obrazov, kar potrjuje njegovo priljubljenost in vpliv v slovenskem medijskem prostoru. Njegovo praznovanje v Dubaju pa ne odraža le osebnega veselja, ampak tudi željo po nepozabnem rojstnem dnevu, ki bo zagotovo ostal v spominu njegovih oboževalcev.

Pod objavo so se usule čestitke, objavljamo le nekaj izmed njih. »Robert, vse najlepše. Lepo praznuj in ostani še naprej tako srčno bitje«, »Vse najlepše in najboljše moj Roši, največ zdravja in osebne sreče, lepo preživi svoj dan, pozdravček Brankici in uživajta maksimalno«, »Vauuuu, lepo«, »Vse najboljše Robert«.

V zadnjem času se Robert aktivno posveča svojim družbenim omrežjem, kjer deli utrinke s potovanj, nastopov in vsakdanjega življenja. Pred kratkim je objavil tudi serijo fotografij z Maldivov, kjer je sproščeno združil zabavo in promocijo svojih radijskih oddaj. Njegova sposobnost, da združuje osebno življenje, potovanja in profesionalno delo, ga uvršča med najbolj priljubljene medijske osebnosti v Sloveniji.

Preberite še: