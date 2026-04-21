Poglejte, kako si novinarka RTV Slovenija briše solze sredi gostilne (VIDEO)

V prijetnem ambientu Belokranjske gostilne Pečarič je znana novinarka in voditeljica na RTV Slovenija, Katarina Golob Veselič, praznovala svoj rojstni dan. Večer, poln topline, smeha in bližnjih prijateljev, pa je dobil prav poseben pečat, za katerega je poskrbel njen mož, prav tako novinar, Boštjan Veselič Golob. Par, ki se je pred leti zaljubil v prostorih javne televizije, je še enkrat dokazal, da njuna ljubezen čez čas le še raste. Ob Katarinini okrogli obletnici je Boštjan pripravil presenečenje, ki je ganilo vse prisotne.

Pred zbranimi gosti ji je zapel čustveno ljubezensko balado srbskega pevca Željka Joksimovića, ki govori o ljubezni, zaupanju in skupni prihodnosti. V pesem je spretno vpletel tudi njuno družinsko zgodbo – poleg Katarine je omenil še njunega sina Aleksandra, ki je dogodek snemal s telefonom in bil prijetno presenečen, ko je zaslišal svoje ime. »V miru bomo živeli skupaj do konca svojih dni …« je zazvenel eden izmed verzov, ki so dodatno poudarili čustven naboj trenutka.

Katarina je dogajanje spremljala v prvi vrsti, oblečena v zapeljivo rdečo obleko, ki je poudarila njeno postavo, videz pa je dopolnila z elegantnimi bež salonarji z visoko peto. Ob moževi interpretaciji novinarka ni mogla zadržati solz, ki si jih je nežno brisala z robčkom. Boštjan je ob objavi videa na družbenem omrežju zapisal: »Ko je okrogla, moraš biti izviren. Draga Katarina Golob Veselič, posebna pesem za tebe! Premierno!«

Večer, ki se je začel kot praznovanje rojstnega dne, se je tako spremenil v nepozaben poklon ljubezni – takšni, ki se ne skriva, temveč pogumno zapoje pred vsemi.