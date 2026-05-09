Poglejte, kako so našega zvezdnika v Stožicah pretihotapili mimo oboževalcev (VIDEO)

Hrvaški pevec Jakov Jozinović je v ljubljanskih Stožicah pripravil zelo čustven in energičen koncert, ki je povsem navdušil razprodano dvorano. Zanimanje za dogodek je bilo izjemno – vstopnice za parter so pošle v približno dveh minutah, v uri pa je bilo prodanih okoli 10.000 vstopnic, kar kaže na močan val priljubljenosti mladega izvajalca po regiji.

Na odru je Jozinović večkrat pokazal svojo čustveno plat – med nastopom je bil vidno ganjen, v nekaterih trenutkih je celo potočil solze in se občinstvu zahvaljeval za podporo. Publika je koncert spremljala zelo intenzivno, skoraj v enotnem ritmu z njim, kar je ustvarilo občutek velike skupne energije.

Poseben trenutek: Bojan Cvjetićanin na odru

Eden najbolj odmevnih trenutkov večera je bil prihod frontmana Bojana Cvjetićanina iz skupine Joker Out. Njegov nastop kot posebnega gosta je bil presenečenje večera in je v dvorani povzročil še dodaten val navdušenja.

Bojan Cvjetićanin je na odru prinesel lokalni slovenski pečat koncertu, kar je posebej močno odmevalo pri domačem občinstvu. Njegova pojavitev je bila dojeta kot most med slovensko in širšo balkansko glasbeno sceno, saj je Jozinović že v preteklosti nastopal z različnimi velikimi imeni regije. Skupaj sta ustvarila enega najbolj izpostavljenih trenutkov večera, ki ga je občinstvo pospremilo z glasnim odzivom in dolgim aplavzom.

Zanimivost večera

Zanimivo je, da je Jozinović, kljub temu da še ni izdal svoje prve avtorske pesmi, že razprodal velike arene po več državah (Beograd, Sarajevo, Zagreb, Split in Ljubljana). Takšen razvoj kariere je v regiji precej redek in kaže na močno viralno popularnost ter podporo občinstva. Prav zaradi izjemnega zanimanja v Ljubljani je bil dodan še en koncertni večer, kar dodatno potrjuje njegov val priljubljenosti.