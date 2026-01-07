Poglejte, kako so se na radiu pošalili z Urško Klakočar Zupančič: Golob jima ni niti čestital?!

Jutranji eter Primorske je dobil prav poseben trenutek. Na Radiu Robin sta bila posebna gosta predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in njen izbranec, glasbenik Bor Zuljan, ki sta svojo ljubezen obelodanila pred slabim letom dni. Čestitk naj bi bilo menda ogromno — a voditelja je zanimalo nekaj, kar zveni kot tipičen radijski 'štos': ali jima je čestital tudi predsednik vlade Robert Golob?

Ko je padlo vprašanje o morebiti čestitki, je Zuljan odgovoril naravnost: »Mislim, da ne bi nikoli česa takega naredil.« Klakočar Zupančičeva pa je zadevo pospremila v smehu in dodala: »Niti ne bi pričakovala, da bi čestital za to.« Sledilo je nepričakovano: voditelj je naznanil, da se premier pridružuje pogovoru na daljavo: »Naj povem, da imamo Roberta Goloba na telefonski zvezi …«

Izraz predsednice DZ je povedal vse: je to res? Gre za šalo? Kako je potekal preostanek pogovora, si lahko ogledate v videoposnetku.