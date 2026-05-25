Poglejte, kako sta se stisnila Stevanović in Musarjeva (FOTO)

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je danes srečal s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Kot je zapisal, je šlo za prijetno in predvsem konstruktivno kosilo, na katerem sta govorila o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. Stevanović je ob tem poudaril, da se veseli nadaljnjih srečanj in sodelovanja v dobro Slovenije.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar sicer v zadnjem obdobju pogosto poudarja pomen političnega dialoga, povezovanja in spoštovanja demokratičnih institucij, medtem ko Stevanović po izvolitvi na čelo državnega zbora poudarja potrebo po stabilnosti in sodelovanju med različnimi političnimi pogledi.

Zoran Stevanović je po srečanju delil tudi zapis na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavil fotografijo s predsednico republike in pripisal: »Danes sem imel kosilo s predsednico Natašo Pirc Musar. Prijeten in predvsem konstruktiven pogovor o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. Veselim se nadaljnjih srečanj in sodelovanja v dobro Slovenije.«

