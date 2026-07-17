Poglejte, kako uživata zaljubljena Boštjan Romih in njegova Nina (FOTO)

Boštjan Romih je po ločitvi od žene Lare, s katero ima tri otroke, novo ljubezen našel v 15 let mlajši violinistki Nini Pečar. Čeprav sta se s postavno rdečelasko najprej skrivala pred radovednimi očmi javnosti, pa sta približno letom dni spoznala, da sreče in ljubezni ne gre skrivati. Tako zdaj uživata kot vsak drug sveže zaljubljen parček, o svoji zvezi rada tudi naglas spregovorita in na družabnih omrežjih objavita kakšno skupno fotografijo. Te dni lahko tako spremljamo njuno popotovanje po Italiji, kamor sta s seboj vzela tudi svoja kosmatinca. Boštjanova šetlandska ovčarka Chi je namreč nedolgo nazaj razveselila z mladičkom, ki Boštjana in Nino že veselo spremlja izletih in popotovanjih.

Tokrat se je družinica potepala po severni Italiji, med drugim so obiskali čarobno mestece Sirmione ob Gardskem jezeru, ki je bilo naseljeno že v kameni dobi, v moderni dobi pa je postalo prestižna destinacija za ljubitelje dobre hrane, zgodovine in čudovitih razgledov. Pot so nadaljevali do mest Cremona, Modena in Ferrara, kjer sta Boštjan in Nina uživala v koncertih, ogledih znamenitosti, kulturi in sprehodih po slikovitih uličicah, sledilce pa sta razveselila tudi z nadvse romantično fotografijo poljuba, ki je z Nininih ustnic pristal na licu srečno nasmejanega in zaljubljenega Boštjana.