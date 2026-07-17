  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V ITALIJI

Poglejte, kako uživata zaljubljena Boštjan Romih in njegova Nina (FOTO)

Odpravila sta se na oddih v sosednjo Italijo.
Nina Pečar in Boštjan Romih uživata proste dni. FOTO: Mediaspeed.net
Nina Pečar in Boštjan Romih uživata proste dni. FOTO: Mediaspeed.net
S. N.
 17. 7. 2026 | 21:40
1:29
A+A-

Boštjan Romih je po ločitvi od žene Lare, s katero ima tri otroke, novo ljubezen našel v 15 let mlajši violinistki Nini Pečar. Čeprav sta se s postavno rdečelasko najprej skrivala pred radovednimi očmi javnosti, pa sta približno letom dni spoznala, da sreče in ljubezni ne gre skrivati. Tako zdaj uživata kot vsak drug sveže zaljubljen parček, o svoji zvezi rada tudi naglas spregovorita in na družabnih omrežjih objavita kakšno skupno fotografijo. Te dni lahko tako spremljamo njuno popotovanje po Italiji, kamor sta s seboj vzela tudi svoja kosmatinca. Boštjanova šetlandska ovčarka Chi je namreč nedolgo nazaj razveselila z mladičkom, ki Boštjana in Nino že veselo spremlja izletih in popotovanjih.

Tokrat se je družinica potepala po severni Italiji, med drugim so obiskali čarobno mestece Sirmione ob Gardskem jezeru, ki je bilo naseljeno že v kameni dobi, v moderni dobi pa je postalo prestižna destinacija za ljubitelje dobre hrane, zgodovine in čudovitih razgledov. Pot so nadaljevali do mest Cremona, Modena in Ferrara, kjer sta Boštjan in Nina uživala v koncertih, ogledih znamenitosti, kulturi in sprehodih po slikovitih uličicah, sledilce pa sta razveselila tudi z nadvse romantično fotografijo poljuba, ki je z Nininih ustnic pristal na licu srečno nasmejanega in zaljubljenega Boštjana.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Boštjan RonihNina PečardopustoddihItalija
ZADNJE NOVICE
21:40
Bulvar  |  Domači trači
V ITALIJI

Poglejte, kako uživata zaljubljena Boštjan Romih in njegova Nina (FOTO)

Odpravila sta se na oddih v sosednjo Italijo.
17. 7. 2026 | 21:40
21:18
Novice  |  Svet
PRIHODNOST

Kakšen bo svet leta 2100? Znanstvenike optimizem zapušča

Gladina morja bo naraščala, vedno več bo katastrofalnih suš in požarov, napovedujejo.
17. 7. 2026 | 21:18
21:00
Razno
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Obstajajo obdobja, ko se zdi, da življenje hkrati odpira dve poti. Ena vodi skozi srce, druga skozi moč.
17. 7. 2026 | 21:00
20:46
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Menjava na čelu nogometne reprezentance, Dalića menja Bilić

Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012.
17. 7. 2026 | 20:46
20:29
Novice  |  Svet
POHVALNO

Deček iz Splita navdušil sosede in splet: takole se trudi za žepnino (FOTO)

Na stopnišču je objavil oglas, v katerem je zapisal, da bi se naučil zaslužiti lastno žepnino.
17. 7. 2026 | 20:29
20:13
Novice  |  Nedeljske novice
ZA DUŠO

Dihalne vaje za vsako čustveno stanje

So preproste, a izjemno učinkovite tehnike, ki jih lahko vključimo v vsakodnevno rutino
17. 7. 2026 | 20:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki