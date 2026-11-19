Pevec skupine Siddharta Tomi Meglič je predan družinski človek, ki kljub glasbeni karieri rad najde čas za svoja otroka. Sin Zak in hčerka Nora sta danes že prava najstnika, njune skupne trenutke pa glasbenik občasno deli tudi s sledilci. Tokrat je pokazal novo družinsko fotografijo, na kateri sta oba odlično razpoložena. Otroka ima iz nekdanjega razmerja z manekenko Manco Simčič.

Prav poseben razlog za veselje pa so imeli v družini te dni. Tomijeva hčerka Nora je namreč praznovala 15. rojstni dan. Junija je z odliko zaključila osnovno šolo, zdaj pa stopa v novo življenjsko obdobje kot srednješolka. Megličev sin Zak je star 16 let in je svojega očeta po višini že opazno prerasel. A čeprav ima doma enega najbolj prepoznavnih slovenskih rockerjev, ga je bolj kot glasba pritegnil šport.

Zak in Nora Meglič. FOTO: Zaslonski Posnetek

Že približno desetletje se namreč ukvarja s smučarskimi skoki, ki so dobro znani tudi njegovemu očetu. Tomi je v mladosti prav tako treniral ta šport. Zak je na skakalnicah že dosegel lep uspeh, saj je v kategoriji mlajših do 16 let osvojil naslov državnega prvaka.

Družina Meglič in Denis Avdić. FOTO: Mediaspeed

Pred dnevi se je družinica tudi skupaj odpravila na Bled, kjer so se udeležili premiere dokumentarnega filma Kralj Anže, posvečenega slovenskemu hokejskemu zvezdniku Anžetu Kopitarju.

Čeprav so družinski trenutki polni veselja, pa v Megličevem zasebnem življenju letos ni bilo vse tako rožnato. Kot smo konec oktobra razkrili v reviji Suzy, se je namreč po približno šestih letih končala njegova zveza s priznano frizerko Cassie Kagen.

Njuna ljubezenska zgodba se je začela okoli leta 2020, v javnosti pa sta se kot par pogosteje pojavljala od leta 2022. Čeprav je bil Tomi glede zasebnega življenja precej zadržan, sta v preteklosti delila tudi nekaj skupnih trenutkov. Po naših informacijah pa sta kljub razhodu ostala v prijateljskih odnosih. Cassie se je sicer dobro razumela tudi s Tomijevima otrokoma.