Poglejte, kako vroča je Natalija Verboten na zasneženih pobočjih (VIDEO)

Priljubljena pevka Natalija Verboten je na svojem Instagram profilu objavila utrinke s spektakularne zabave na smučišču Rogla, ki je včeraj potekala na Uniorčku. Za vrhunsko vzdušje na plesišču je poleg Natalije poskrbela tudi priljubljena skupina Skater, ki je skupaj z obiskovalci ustvarila nepozabno zabavo na zasneženih pobočjih Pohorja. Natalija se je v svojih nastopnih trenutkih pojavila v stilsko drznejšem videzu — v kratkem črnem usnjenem mini krilu, črnih mrežastih nogavicah in visokih škornjih — svojo podobo pa je dopolnila z zlatimi pasovi in belim umetnim kratkim kožuščkom, kar je celotnemu videzu dodalo kanček glamurja in energije.

Po podatkih Slovenske turistične organizacije je smučarski center Rogla v tej zimski sezoni dosegel okoli 74.000 obiskovalcev, kar pomeni močan prihod ljudi v zadnjih tednih zimskih počitnic in konec tedna. Več kot polovico teh obiskov tradicionalno naredijo prav vikend obiski, ko se številne družine in rekreativci odpravijo na bel dopust. Dogodek je bil deležen velike pozornosti tudi na družbenih omrežjih in predstavlja eno izmed bolj obiskanih smučarskih zabav na Rogli letos. Organizatorji že napovedujejo nadaljnje zabave v okviru zimskega dogajanja, ki privabljajo tako ljubitelje snega kot glasbe.

