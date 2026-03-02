  • Delo d.o.o.
SEKSI IN ENERGIČNA

Poglejte, kako vroča je Natalija Verboten na zasneženih pobočjih (VIDEO)

Natalija je izbrala stilsko drznejši videz.
Natalija Verboten FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Natalija Verboten FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 2. 3. 2026 | 18:49
1:29
A+A-

Priljubljena pevka Natalija Verboten je na svojem Instagram profilu objavila utrinke s spektakularne zabave na smučišču Rogla, ki je včeraj potekala na Uniorčku. Za vrhunsko vzdušje na plesišču je poleg Natalije poskrbela tudi priljubljena skupina Skater, ki je skupaj z obiskovalci ustvarila nepozabno zabavo na zasneženih pobočjih Pohorja. Natalija se je v svojih nastopnih trenutkih pojavila v stilsko drznejšem videzu — v kratkem črnem usnjenem mini krilu, črnih mrežastih nogavicah in visokih škornjih — svojo podobo pa je dopolnila z zlatimi pasovi in belim umetnim kratkim kožuščkom, kar je celotnemu videzu dodalo kanček glamurja in energije.

Po podatkih Slovenske turistične organizacije je smučarski center Rogla v tej zimski sezoni dosegel okoli 74.000 obiskovalcev, kar pomeni močan prihod ljudi v zadnjih tednih zimskih počitnic in konec tedna. Več kot polovico teh obiskov tradicionalno naredijo prav vikend obiski, ko se številne družine in rekreativci odpravijo na bel dopust. Dogodek je bil deležen velike pozornosti tudi na družbenih omrežjih in predstavlja eno izmed bolj obiskanih smučarskih zabav na Rogli letos. Organizatorji že napovedujejo nadaljnje zabave v okviru zimskega dogajanja, ki privabljajo tako ljubitelje snega kot glasbe.

image_alt
Pomlajena Natalija Verboten: svoj obraz zaupa le enemu (Suzy)

image_alt
Ni tabu tema: Natalija Verboten ne skriva, kaj počne že 12 let na pol leta

image_alt
Natalija Verboten se počasi poslavlja od štiridesetih (FOTO)

20:10
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Smo v vesolju res sami?

Zemlja naj bi bila le ena od mnogo učilnic, kjer se duše učijo. Drugod naj bi obstajale višje razvite civilizacije, bitja svetlobe.
2. 3. 2026 | 20:10
19:18
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Po odhodu iz šova Kmetija je Dino spregovoril: »Najtežje mi je bilo ...«

V pogovoru je za Slovenske novice razkril, kdo je po njegovem mnenju največ taktiziral, kako je doživljal očitke o delu in zakaj mu je bilo življenje brez zasebnosti največji izziv.
Kaja Grozina2. 3. 2026 | 19:18
19:10
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Slovenci med rekorderji po številu avtov, a še vedno vozimo zastarelo pločevino

Evropski in slovenski vozni park stalno po malem raste, zadnja leta se rahlo stara; električnih 2 odstotka
Gašper Boncelj2. 3. 2026 | 19:10
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Tilen Artač v ŠOKkastu: Smo del elite, ki ima korist od nepravilnosti v politiki (VIDEO)

Vsestranski Tilen Artač je spregovoril o svojih likih, ljubezni do glasbe in dojemanju političnega dogajanja.
2. 3. 2026 | 19:00
18:17
Bulvar  |  Domači trači
ZAPRT ZRAČNI PROSTOR

Znani Slovenec obtičal na Maldivih: Zganjati paniko nima smisla! A kriza je nastopila ...

Zvone Šeruga se je prvič s turistično agencijo odpravil na potovanje in čaka na odprtje Dubaja: »Na boljšem mestu težko bi bili«.
Nina Čakarić2. 3. 2026 | 18:17

