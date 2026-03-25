Poglejte, kakšen prestižni Jaguar prodaja župan Radencev (FOTO)

Župan in publicist Roman Leljak je na družbenem omrežju Facebook objavil, da prodaja družinski avtomobil – prestižni športni terenec Jaguar F-Pace P300 AWD v priključno-hibridni izvedbi. Kot izhaja iz objave, gre za vozilo letnika 2022 z avtomatskim menjalnikom in pogonom na vsa štiri kolesa, ki razvije 221 kW (300 konjskih moči). Avtomobil ima približno 119.000 prevoženih kilometrov, registriran pa je bil prvič aprila 2022.

Leljak poudarja predvsem ekonomičnost vozila v vsakodnevni uporabi: »60 kilometrov dnevno samo na elektriko,« je zapisal in poudaril, da gre za priključni hibrid (PHEV), ki omogoča kombinacijo električne in bencinske vožnje. Takšna tehnologija je v zadnjih letih vse bolj priljubljena med vozniki, ki želijo združiti zmogljivost in nižje stroške goriva. Po razpoložljivih podatkih oglas navaja tudi bogato dodatno opremo, vključno s panoramsko streho, parkirnimi senzorji (PDC), kamero, sistemom za ohranjanje voznega pasu ter vrhunskim avdio sistemom. Vozilo je modre barve z rdečo usnjeno notranjostjo, kar ga uvršča med vizualno izrazitejše primerke na trgu. Cena za vozilo je vrtoglavih 42.000 evrov, župan pa ponuja tudi možnost ugodnega lizinga. Cena novega primerljivega modela Jaguar F-Pace P300 PHEV se giblje približno med 70.000 in 90.000 evri, odvisno od opreme.

Leljak je sicer širši javnosti znan kot župan občine Radenci ter kot avtor in raziskovalec zgodovinskih tem, pogosto povezanih z drugo svetovno vojno in povojnimi dogodki.