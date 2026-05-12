Poglejte, kakšen srčen zapis je delila izbranka našega košarkarskega zvezdnika: »Eden največjih blagoslovov v mojem življenju«

Greice Murphy, partnerka slovenskega košarkarskega zvezdnika Gorana Dragića, je ob materinskem dnevu, ki ga v ZDA praznujejo drugo nedeljo v maju, na družbenem omrežju Instagram delila redko družinsko fotografijo. Ob elegantnem portretu, na katerem pozira skupaj z mamo, ji je namenila tudi ganljiv zapis o hvaležnosti, podpori in življenjskih vrednotah, ki ji jih je predala skozi odraščanje.

Murphyjeva je v objavi poudarila, da jo je mama naučila vztrajnosti, notranje moči in pozitivnega odnosa do življenja. »Srečen materinski dan ženski, ki me je naučila vztrajnosti, moči in tega, kako skozi življenje hoditi z milino in pozitivnostjo,« je zapisala. Dodala je, da je velik del tega, kar je danes, prav posledica materine ljubezni, poguma in energije. V nadaljevanju zapisa je poudarila, da jo je mama naučila tudi, kako ostati močan človek, ne da bi pri tem izgubil prijaznost in toplino. »Hvala, ker si vedno moj zgled, moja opora in eden največjih blagoslovov v mojem življenju,« je med drugim zapisala.

Greice Murphy je slovenski javnosti postala znana zaradi razmerja z Goranom Dragićem, s katerim sta se v javnosti prvič skupaj pojavila leta 2024. Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance po koncu športne kariere precej časa preživi tudi v ZDA, kjer Murphyjeva živi in dela. Na družbenih omrežjih sicer redno deli utrinke iz vsakdanjega življenja, precej redkeje pa pokaže člane svoje družine, zato je bila tokratna objava za številne sledilce še posebej osebna.